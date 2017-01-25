Для сирийского перемирия придумают контрольный механизм

Итогом переговоров стало заявление трех стран, в котором говорится о необходимости создания механизма для начала трехстороннего мониторинга соблюдения режима прекращения огня
Sergei Grits / AP
В Астане во вторник завершились двухдневные межсирийские переговоры с участием России, Турции и Ирана, в которых приняли участие представители президента Башара Асада и более десятка вооруженных группировок, действующих в основном на севере и в центре страны. Их итогом стало заявление трех стран, в котором говорится о необходимости создания механизма для начала трехстороннего мониторинга соблюдения режима прекращения огня. Декларация содержит подтверждение территориальной целостности многоконфессиональной Сирии и приветствует переговоры политических делегаций правительства и оппозиции, намеченные в Женеве на 8 февраля. В конце 2016 г. сирийские власти и представители вооруженной оппозиции подписали соглашение о прекращении огня, режим тишины был установлен с 30 декабря 2016 г. Тогда Россия, Иран и Турция приняли решение о проведении встречи в Астане.