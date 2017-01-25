В Европейском парламенте почтили память жертв Холокоста

Председатель Европарламента Антонио Таяни на церемонии по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста в среду заявил, что Европарламент должен не только чтить память этой трагедии, но и сделать «все, чтобы неизменные уроки истории не были забыты». По словам Таяни, «сохраняя память, мы обязуемся никогда не забывать всех жертв и не позволить такому разрушению повториться». «Сегодня мы видим некоторые знаки, приведшие к Аушвицу: ненависть к незнакомцу, выставление крайними евреев, военные сапоги и подобные свастике символы на улицах, а также возгласы нетерпимости в некоторых наших парламентах», - сказал председатель Европарламента.

Президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор призвал правительства европейских стран принять определение антисемитизма, согласованное берлинской международной организацией по сотрудничеству в увековечивании и изучении Холокоста: «В настоящее время в большинстве стран Европы мы видим абсурдную ситуацию, когда определение антисемитизма, в отличие от остальных форм расизма, дают сами виновники, а не их жертвы, как это должно быть». Он также отметил, что в Европе происходит зловещий подъем крайне правых, а евреи являются «мишенью не только для крайне правых, но и для крайне левых, а также для исламистских экстремистов».

После церемонии Кантор выразил уверенность, что в России нет государственного антисемитизма и что «Россия находится в абсолютно отстающем ряду по отношению к антисемитизму»: «Он есть на бытовом латентном уровне, как везде». Глава Европейского еврейского конгресса также прокомментировал недавнее нашумевшее высказывание вице-спикера Госдумы Петра Толстого о тех, кто «рушил наши храмы, выскочив из-за черты оседлости с наганом в 1917 году». «Мы бы порекомендовали ему точнее формулировать свои мысли. Он начинающий политик, многообещающий политик, мы его с удовольствием будем поддерживать, если ему это нужно. Но он должен быть аккуратен в своих выражениях», - сказал Кантор. По его мнению, слова Толстого не проходят по принятому конгрессом определению антисемитизма: «Намеки - это предмет для спекуляции, а если это будет сформулировано в более определенных выражениях, тогда заклеймим». «Я бы дал господину Толстому возможность исправиться - высказаться более определенно на эту тему», - подытожил Кантор.

Ранее заявление Толстого, прозвучавшие на пресс-конференции по поводу передачи церкви Исаакиевского собора Санкт-Петербурга, раскритиковал президент Федерации еврейских общин России Александр Борода, расценивший такие слова из уст вице-спикера Госдумы как подрыв межнационального мира в стране и нагнетание напряженности. Российский еврейский конгресс тоже заявил, что слова Толстого носят антисемитский характер и являются недопустимыми. «Мы надеемся, что Государственная дума, в которой работают люди самых разных национальностей, в том числе и евреи, даст словам Петра Толстого соответствующую оценку», - говорится в заявлении РЕК.

В свою очередь, председатель Госдумы Вячеслав Володин во вторник призвал разобраться, действительно ли существует проблема или в словах Толстого усматривают то, чего в них на самом деле нет. «Когда речь идет о данном конкретном случае, когда эта тема стала развиваться, я, во всяком случае, посмотрел, о чем идет речь. Либо кто-то просто этот вопрос рождает, считая, что есть проблема, либо, может быть, видит то, что невозможно увидеть в этом заявлении», - сказал спикер (цитата по ТАСС). По его словам, необходимо «в прямом изложении» прочитать, что сказал Толстой: «Что касается позиции тех, кто увидел в этом оскорбление в свой адрес, тогда надо просто понять, какие квалифицирующие признаки они увидели в этом заявлении, - пояснил Володин. - Можно взять и эмоционально обидеться на слова и при этом прикрутить туда какие-то межнациональные вопросы. Это недопустимо».