Социальная политика
Статья опубликована в № 4249 от 26.01.2017 под заголовком: Санкция на реституцию

Сенатор предлагает передавать имущество церкви с согласия депутатов

Это предложение внесено в Госдуму после скандала с Исаакиевским собором
10 января губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко сообщил, что вопрос передачи Исаакиевского собора в пользование РПЦ решен. Ранее городские власти выступали против передачи собора, в 2016 г. епархия обращалась с этой просьбой к премьер-министру
10 января губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко сообщил, что вопрос передачи Исаакиевского собора в пользование РПЦ решен. Ранее городские власти выступали против передачи собора, в 2016 г. епархия обращалась с этой просьбой к премьер-министру
Е. Егоров / Ведомости

Член Совета Федерации Вадим Тюльпанов в среду внес в Госдуму законопроект, который наделяет региональные парламенты правом вето в вопросах передачи церкви имущества религиозного назначения. Поправки в действующий закон «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения» обязывают исполнительную власть субъектов согласовывать эти решения с законодательными собраниями, без чего такие действия невозможны. «Публичный характер <...> позволит в полной мере отразить интересы населения», – говорится в пояснительной записке. Сейчас для рассмотрения вопроса о передаче имущества религиозного назначения достаточно письменного заявления религиозной организации. Очевидность и необходимость данного решения продиктованы опытом последних лет, считает Тюльпанов: «В целях поддержания авторитета государственной власти и авторитета претендующих на государственное имущество церковных организаций необходимо сделать принятие решений максимально открытым для участия граждан».

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