Безопасность и право
Статья опубликована в № 4249 от 26.01.2017 под заголовком: Ликвидация через реорганизацию

Управление МВД, где работал полковник Захарченко, реорганизовано

А большая часть его сотрудников будет уволена
Управление МВД, где работал полковник Дмитрий Захарченко, реорганизовано, а большая часть его сотрудников будет уволена
Управление МВД, где работал полковник Дмитрий Захарченко, реорганизовано, а большая часть его сотрудников будет уволена
Антон Новодережкин / ТАСС

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев подписал 24 января приказ о ликвидации управления «Т» (занималось противодействием преступности в сфере топливно-энергетического комплекса и химической промышленности) Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБ и ПК) МВД, сообщила в среду представитель ведомства Ирина Волк. Заместителем начальника этого управления работал полковник Дмитрий Захарченко, арестованный 9 сентября 2016 г. после обыска в квартире его сестры, где было найдено $120 млн и 2 млн евро наличными. Дело против него расследуется Следственным комитетом по трем статьям – получение взятки (ст. 290), злоупотребление полномочиями (ст. 285) и воспрепятствование правосудию (ст. 294).

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