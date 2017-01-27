Преступления переведут на электронный учет

Через пять лет в России должна появиться единая федеральная база данных о зарегистрированных преступлениях, которая обеспечит независимый мониторинг деятельности правоохранительных органов. Это предусмотрено федеральной целевой программой (ФЦП) «Создание и внедрение государственной автоматизированной системы правовой статистики» (ГАС ПС), согласование которой сейчас завершается в правительстве. Как рассказал «Ведомостям» начальник управления правовой статистики Генпрокуратуры Олег Инсаров, программа рассчитана на 2018–2022 гг., ее бюджет, по предварительным оценкам, составит от 9,3 млрд до 11 млрд руб. (проект предусматривает реалистичный и оптимистичный сценарии).

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте

NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)

NEW подарки и скидки от наших партнеров