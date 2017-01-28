Ошибка экипажа осталась единственной версией катастрофы Ту-154 – «Коммерсантъ»

Ошибка экипажа Ту-154 Минобороны, потерпевшего крушение под Сочи 25 декабря 2016 г., по сути, осталась единственной версией расследования, написал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к расследованию. Однако установление точной картины произошедшего сильно затруднено архаичностью конструкции черного ящика самолета и доклад министру обороны Сергею Шойгу отложен на неопределенное время, пишет издание.
По данным источников газеты, основной промежуточный вывод комиссии: все системы разбившегося Ту-154Б-2 работали исправно до столкновения с водой. Не подтвердились также версии теракта на борту самолета или обстрела с земли. «Какие именно действия экипажа привели к трагедии, пока неясно — низкое качество исходных данных не позволяет участникам расследования поэтапно восстановить всю схему развития нештатной ситуации на борту и, соответственно, прийти к единому мнению», - указывает «Коммерсантъ».
По данным собеседника газеты, параметрический регистратор самолета, выпущенного в 1983 г., представляет собой лентопротяжное устройство типа катушечного магнитофона. Сам прибор нормально перенес катастрофу, но проблема возникла из-за того, что сотрудники Научно-исследовательского центра эксплуатации и ремонта авиатехники ВВС Минобороны, в котором было начато расследование, «давно забыли, как работать с пленкой». В НИЦ удалось считать с ленты сами параметры полета и результаты действий экипажа, но с расшифровкой и анализом данных возникли сложности.
Из-за несовершенства носителя и утраты опыта работы с ним эксперты не смогли тарировать данные «с учетом правильного подбора скорости лентопротяжного механизма и его износа, учесть биение ленты, которое давало приличные отклонения в параметрах, определенные сложности возникли и в синхронизации технических данных с информацией речевого самописца». По словам источника, расследование, по сути, забуксовало и военные были вынуждены обратиться за помощью к гражданским специалистам Межгосударственного авиакомитета (МАК), в функции которого входит расследование «гражданских» авиакатастроф, происшедших на территории стран бывшего СНГ.
25 декабря у побережья Сочи упал Ту-154 Минобороны. Он следовал из Москвы в Сирию, для дозаправки садился в аэропорту Сочи. На борту самолета находились 92 человека, среди них 64 артиста ансамбля им. Александрова, в том числе руководитель ансамбля Валерий Халилов, девять журналистов российских телеканалов и руководитель благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. По свидетельству очевидцев, перед падением авиалайнер летел с большим углом атаки на малой скорости и после удара о воду развалился на несколько частей.
Viktor Klyushin / AP
Основная фаза поисковой операции на месте крушения Ту-154 под Сочи завершена - об этом днем, 30 декабря сообщил начальник Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС Виктор Яцуценко, его слова передал "Интерфакс"
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Viktor Klyushin / AP
Пассажирский самолет Ту-154 Министерства обороны, летевший в Сирию, пропал с радаров утром 25 декабря через несколько минут после вылета из Сочи
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Viktor Klyushin / AP
Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. Жертвами катастрофы стали 92 человека
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Viktor Klyushin / AP
Упавший самолет почти полностью разрушился при ударе о водную поверхность и о морское дно, заявил министр транспорта, руководитель правительственной комиссии по расследованию катастрофы Максим Соколов. Это обстоятельство осложнило поисковую операцию, сослался на слова министра «Интерфакс»
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Viktor Klyushin / AP
На борту находились 92 человека, включая военнослужащих, журналистов, ансамбль песни и пляски имени Александрова и главу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку
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Viktor Klyushin / AP
МЧС задействовало в поисковой операции более 400 человек и свыше 70 единиц техники, говорится на сайте ведомства. Министр транспорта сообщил, что к 29 декабря найдено 13 крупных и почти 2000 мелких обломков самолета, а также 3 бортовых самописца
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МЧС / AP
Морское дно обследовали водолазы, также для поиска обломков самолета использовались глубоководный управляемый аппарат «Фалькон», робототехнические комплексы и беспилотники, сообщили в МЧС 30 декабря
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«Россия-1» / AP
Разбившийся самолет успел набрать высоту только в 250 м, сообщил начальник службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил России Сергей Байнетов
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Viktor Klyushin / AP
Ранее «Интерфакс» со ссылкой на источник в штабе Минобороны сообщал, что самолет мог разбиться из-за «сваливания» при недостаточной для взлета подъемной силе крыла
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Viktor Klyushin / AP
После катастрофы комиссия выдвинула 15 версий, сказал Байнетов. Предварительная обработка информации с бортовых самописцев помогла сократить число версий примерно вдвое. Взрыва на борту точно не было, добавил Байнетов
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Viktor Klyushin / AP
На утро 30 декабря в районе проведения поисковой операции было сосредоточено 16 судов МЧС, в том числе многоцелевой поисково-спасательный катер «Мангуст»
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«Россия-1» / AP
Также в поисковой операции активно задействована авиация - вертолеты Ка-32 и Ми-8 МЧС. Специалисты МЧС осуществляли мониторинг района площадью свыше 440 кв. км
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«Россия-1» / AP
К 29 декабря найдено 19 тел, более 230 фрагментов погибших, передал "Интерфакс"
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AFP PHOTO / VASILY MAXIMOV
Основное опознание будет происходить через обязательную генетическую экспертизу останков тел. Для этого при содействии Минобороны нашими медиками уже взяты у всех родственников погибших необходимые биологические материалы», - сказал глава комиссии по расследованию катастрофы