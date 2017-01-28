Ошибка экипажа осталась единственной версией катастрофы Ту-154 – «Коммерсантъ»

У следствия возникли сложности с расшифровкой черных ящиков из-за их устаревшей конструкции

Ошибка экипажа Ту-154 Минобороны, потерпевшего крушение под Сочи 25 декабря 2016 г., по сути, осталась единственной версией расследования, написал «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к расследованию. Однако установление точной картины произошедшего сильно затруднено архаичностью конструкции черного ящика самолета и доклад министру обороны Сергею Шойгу отложен на неопределенное время, пишет издание.

По данным источников газеты, основной промежуточный вывод комиссии: все системы разбившегося Ту-154Б-2 работали исправно до столкновения с водой. Не подтвердились также версии теракта на борту самолета или обстрела с земли. «Какие именно действия экипажа привели к трагедии, пока неясно — низкое качество исходных данных не позволяет участникам расследования поэтапно восстановить всю схему развития нештатной ситуации на борту и, соответственно, прийти к единому мнению», - указывает «Коммерсантъ».

По данным собеседника газеты, параметрический регистратор самолета, выпущенного в 1983 г., представляет собой лентопротяжное устройство типа катушечного магнитофона. Сам прибор нормально перенес катастрофу, но проблема возникла из-за того, что сотрудники Научно-исследовательского центра эксплуатации и ремонта авиатехники ВВС Минобороны, в котором было начато расследование, «давно забыли, как работать с пленкой». В НИЦ удалось считать с ленты сами параметры полета и результаты действий экипажа, но с расшифровкой и анализом данных возникли сложности.

Из-за несовершенства носителя и утраты опыта работы с ним эксперты не смогли тарировать данные «с учетом правильного подбора скорости лентопротяжного механизма и его износа, учесть биение ленты, которое давало приличные отклонения в параметрах, определенные сложности возникли и в синхронизации технических данных с информацией речевого самописца». По словам источника, расследование, по сути, забуксовало и военные были вынуждены обратиться за помощью к гражданским специалистам Межгосударственного авиакомитета (МАК), в функции которого входит расследование «гражданских» авиакатастроф, происшедших на территории стран бывшего СНГ.

25 декабря у побережья Сочи упал Ту-154 Минобороны. Он следовал из Москвы в Сирию, для дозаправки садился в аэропорту Сочи. На борту самолета находились 92 человека, среди них 64 артиста ансамбля им. Александрова, в том числе руководитель ансамбля Валерий Халилов, девять журналистов российских телеканалов и руководитель благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка. По свидетельству очевидцев, перед падением авиалайнер летел с большим углом атаки на малой скорости и после удара о воду развалился на несколько частей.