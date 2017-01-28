Google вызвал сотрудников в США из-за распоряжения Трампа

Google объявил, что вызывает своих сотрудников, находящихся за границей, обратно в США
Marcio Jose Sanchez / AP
Google объявил, что вызывает своих сотрудников, находящихся за границей, обратно в США после антиэмигрантских мер, введенных президентом Дональдом Трампом. «Мы обеспокоены тем, как этот и другие шаги повлияют на работников Google и их семьи, и тем, что они создают барьеры на пути одаренных людей в США. Нам больно видеть, как они вторгаются в личную жизнь коллег», - цитирует Business Insider заявление гендиректора Google Сундара Пичаи.
В пятницу Трамп подписал исполнительное распоряжение о приостановке въезда граждан из некоторых мусульманских стран, а также об «экстремальном отборе» (extreme vetting) кандидатов на предоставление убежища. В списке стран, гражданам которых запрещен въезд и которым три месяца не будут выдавать визы США, - Сирия, Иран, Ирак, Ливия, Сомали, Судан и Йемен. Запрет касается и тех, у кого на руках виза и вид на жительство. Прием всех беженцев остановлен на четыре месяца для усовершенствования - вероятно, ужесточения - процедуры проверки и отбора. Правда, распоряжение Трампа дает преимущество беженцам, представляющим религиозные меньшинства, в частности ближневосточным христианам. Сам Трамп заявил, что его распоряжение «не позволит радикальным исламским террористам проникнуть в США».
По данным The Wall Street Journal, распоряжение Трампа напрямую затронуло 187 сотрудников Google. Политику Трампа критиковал и основатель Facebook Марк Цукерберг, напомнивший о собственном немецко-австрийско-польском происхождении и о том, что «США - страна иммигрантов и мы должны этим гордиться».
Сегодня агентство AP сообщило, что шестерых граждан Ирака и одного йеменца, рассчитывавших на убежище в США, не посадили в самолет EgyptAir рейсом из Каира в Нью-Йорк. По сведениям агентства, этих людей сопроводили в аэропорт представители Агентства ООН по делам беженцев, но на борт их не пустили после того, как аэропорт вылета связался с аэропортом имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.
По сведениям CNN, ссылающегося на высокопоставленного чиновника администрации Трампа, список стран, иммигрантов из которых не примет США, может быть «решительным образом» расширен «в интересах обеспечения безопасности США». Агентство, занимающее решительную антитрамповскую позицию, обращает внимание, что к федеральным властям США уже поданы два иска от лица иракцев, прибывших в Нью-Йорк в пятницу, но не допущенных на территорию страны. Один из них - работник миссии США в Ираке, проработавший там 10 лет. NYT уточнила, что Халид Хамид Дарвиш работал переводчиком 101-й воздушно-десантной дивизии США в Багдаде и Мосуле, причем его жену и троих детей пропустили в США.
Maddie Meyer/Getty Images
Более 1 млн человек вышли на улицы США в субботу, 21 января, чтобы выразить протест президенту США Дональду Трампу, передает в воскресенье, 22 января, телеканал CNN
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Elaine Thompson / AP
Митинг в Вашингтоне превратился в масштабные протесты по всему миру, получившие название «Женский марш». Символом марша стала вязаная розовая шапка
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John Tlumacki/The Boston Globe via Getty Images
В подсчитанные результаты (более 1 млн человек) не вошли демонстранты, вышедшие на улицы Вашингтона, - именно там прошла самая массовая демонстрация, в которой участвовали минимум 597 000 человек
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Jose Luis Magana / AP
В маршах женщин приняли участие десятки знаменитостей. Наиболее резонансным стало выступление Мадонны (на фото), которая в микрофон нецензурно выражалась в адрес президента США
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Matthew J. Lee / Getty Images
Помимо столицы, Вашингтона, акции протеста прошли в таких городах, как Чикаго, Бостон, Новый Орлеан, Майами и Денвер. На фото: протестующие в Бостоне
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Jeenah Moon / Bloomberg
Участницы Women's March выступают в защиту прав женщин и против сексистских и антимусульманских высказываний Трампа
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John Minchillo / AP
Слоган марша - напоминание президенту, что права женщин - это права человека
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Paul Morigi / Getty Images
В «маршах женщин» также принимали участие и мужчины
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Alex Milan Tracy / Getty Images
Агентство Reuters назвало масштаб протестов беспрецедентным для современной истории США. На фото: протестующие в Портленде
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Amru Salahuddien/ Getty Images
Марши прошли во многих других городах мира - Вене, Париже, Лондоне, Берлине, Риме, Токио, Сиднее и многих других, отмечает «Интерфакс». На фото: протестующие в Квебеке (Канада)
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Joédson Alves / EPA / VOSTOCK Photo
Участники «Женского марша» в Бразилии
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Kevin Mazur / Getty Images
Дональд Трамп подверг критике в своем микроблоге в Twitter массовые акции протеста. «Наблюдал вчера за акциями протестов, но у меня сложилось впечатление, что у нас только что состоялись выборы! Почему эти люди не принимали участия в голосовании? Знаменитости сделали ситуацию еще хуже», - возмутился он. На фото певица Шер (слева) на марше в Вашингтоне
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Drew Angerer / Getty Images
Протестующие в Вашингтоне
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IAN LANGSDON / EPA / VOSTOCK Photo
Протесты в Париже (Франция)
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Justin Sullivan / Getty Images
Актриса Джейн Фонда и певица Майли Сайрус
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AP
В Лондоне к маршу присоединилась актриса Эмма Уотсон, известность которой принесла роль Гермионы в фильмах о Гарри Поттере
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Gareth Fuller / ZUMA / ТАСС
Протесты в Лондоне
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Noam Galai / Getty Images
Актриса Скарлетт Йоханссон
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Ronda Churchill / AP
На марш также вышли жители Лас-Вегаса
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Arthur Mola/Invision/AP
Актрисы Челси Хэндлер и Шарлиз Терон
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Andrew Toth / Getty Images
Актриса Вупи Голдберг, Нью-Йорк
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Andrew Toth / Getty Images
Актриса Хелен Миррен в Нью-Йорке
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Dakota Sillyman/ ZUMA / ТАСС
По неподтвержденным со стороны полиции данным, 150 000 человек вышли с протестом в Чикаго, сообщает «РИА Новости»
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MIKE NELSON / EPA / Vostock Photo
В воскресенье к акциям протеста присоединились тысячи человек по всей Германии. Самая масштабная демонстрация прошла во Франкфурте-на-Майне, где в шествии по центру города участвовали 2000 человек, сообщила радиостанция Deutsche Welle
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Amanda Edwards / Getty Images
По словам организаторов, всего по всему миру за сутки должно пройти более 600 «женских маршей», сообщает CNN