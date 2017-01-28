Google вызвал сотрудников в США из-за распоряжения Трампа

Google объявил, что вызывает своих сотрудников, находящихся за границей, обратно в США

Google объявил, что вызывает своих сотрудников, находящихся за границей, обратно в США после антиэмигрантских мер, введенных президентом Дональдом Трампом. «Мы обеспокоены тем, как этот и другие шаги повлияют на работников Google и их семьи, и тем, что они создают барьеры на пути одаренных людей в США. Нам больно видеть, как они вторгаются в личную жизнь коллег», - цитирует Business Insider заявление гендиректора Google Сундара Пичаи.

В пятницу Трамп подписал исполнительное распоряжение о приостановке въезда граждан из некоторых мусульманских стран, а также об «экстремальном отборе» (extreme vetting) кандидатов на предоставление убежища. В списке стран, гражданам которых запрещен въезд и которым три месяца не будут выдавать визы США, - Сирия, Иран, Ирак, Ливия, Сомали, Судан и Йемен. Запрет касается и тех, у кого на руках виза и вид на жительство. Прием всех беженцев остановлен на четыре месяца для усовершенствования - вероятно, ужесточения - процедуры проверки и отбора. Правда, распоряжение Трампа дает преимущество беженцам, представляющим религиозные меньшинства, в частности ближневосточным христианам. Сам Трамп заявил, что его распоряжение «не позволит радикальным исламским террористам проникнуть в США».

По данным The Wall Street Journal, распоряжение Трампа напрямую затронуло 187 сотрудников Google. Политику Трампа критиковал и основатель Facebook Марк Цукерберг, напомнивший о собственном немецко-австрийско-польском происхождении и о том, что «США - страна иммигрантов и мы должны этим гордиться».

Сегодня агентство AP сообщило, что шестерых граждан Ирака и одного йеменца, рассчитывавших на убежище в США, не посадили в самолет EgyptAir рейсом из Каира в Нью-Йорк. По сведениям агентства, этих людей сопроводили в аэропорт представители Агентства ООН по делам беженцев, но на борт их не пустили после того, как аэропорт вылета связался с аэропортом имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.

По сведениям CNN, ссылающегося на высокопоставленного чиновника администрации Трампа, список стран, иммигрантов из которых не примет США, может быть «решительным образом» расширен «в интересах обеспечения безопасности США». Агентство, занимающее решительную антитрамповскую позицию, обращает внимание, что к федеральным властям США уже поданы два иска от лица иракцев, прибывших в Нью-Йорк в пятницу, но не допущенных на территорию страны. Один из них - работник миссии США в Ираке, проработавший там 10 лет. NYT уточнила, что Халид Хамид Дарвиш работал переводчиком 101-й воздушно-десантной дивизии США в Багдаде и Мосуле, причем его жену и троих детей пропустили в США.