Новые вакансии – бывшим депутатам

После выборов в сентябре парламентская оппозиция почти в 2 раза уменьшила свое представительство (кроме фракции ЛДПР) и многие известные депутаты не смогли получить мандат

В пятницу президент Владимир Путин подписал указ об утверждении должности советника руководителя фракции в Госдуме. В опубликованном на сайте Кремля документе сообщается, что советники в количестве четырех человек появятся у всех руководителей фракций (пока они есть только у председателя Госдумы). После выборов в сентябре парламентская оппозиция почти в 2 раза уменьшила свое представительство (кроме фракции ЛДПР) и многие известные депутаты не смогли получить мандат.

Собеседники во фракции «Справедливой России» полагают, что высокие шансы у бывшего депутата и секретаря президиума центрального совета партии по международным вопросам Александра Романовича. Советником лидера фракции Сергея Миронова может стать и член центрального совета партии, экс-депутат Виктор Шудегов, отмечает собеседник во фракции. Еще один возможный претендент – руководитель воронежской региональной группы партии, бизнесмен Абубакар Арсамаков.

У коммунистов позиции советников могут занять экс-депутаты Олег Куликов (секретарь по информационно-аналитической работе), секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов, руководитель юридической службы Вадим Соловьев и бизнесмен Вадим Кумин. «В прошлом созыве было много талантливых людей, которые не прошли и сейчас на добровольных началах помогают фракции. Этих должностей все ждали», – отмечает собеседник во фракции коммунистов. В ЛДПР пока не определились с кандидатами, но ожидается, что это будут экс-парламентарии и юристы, говорит собеседник в руководстве фракции. Бывшие депутаты и так неплохо устраиваются и подаяния на паперти не просят, недоумевает замруководителя фракции Игорь Лебедев: «Смысл устраивать их? Если тебе так нужен был депутат, дай ему достойное место в списке». Основным критерием для советников в ЛДПР будет профессионализм, это будут обычные люди и наверняка не бывшие депутаты, пообещал Лебедев. Должность советника у единороссов может занять бывший депутат Илья Костунов, который отказался комментировать эту информацию.

Тема с советниками важна для КПРФ, которая потеряла нескольких спонсоров и статусных партийцев, оказавшихся на непроходных местах, говорит собеседник «Ведомостей» в Госдуме: «Но это не особенно принципиальная тема для «Единой России». Они могут держать вакансии, чтобы потом кого-то устроить. Например, чтобы отправлять на эту позицию пока действующих депутатов». История с советниками «пустая и является почти исключительно партийным фандрайзингом», считает он.

Советники нужны для трудоустройства статусных людей, которых не удовлетворит должность помощника, говорит политолог Константин Калачев. Внесение в реестр должностей федеральной гражданской службы позиции «советник руководителя фракции в Госдуме» – это и жест в сторону оппозиции, и рука помощи тем, кто остался вне Госдумы, полагает он.