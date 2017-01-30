Заключенный просит вычесть незаконный арест из его тюремного срока

Бывший мэр оспаривает нормы в той части, в которой они позволяют судам не восстанавливать нарушение прав осужденного в связи с незаконным содержанием его под стражей

Бывший глава Энгельсского района Саратовской области Михаил Лысенко пожаловался в Конституционный суд на положения Уголовно-процессуального кодекса, регламентирующие вопросы исполнения приговора (ст. 396 и 397). Об этом «Ведомостям» рассказал его адвокат Дмитрий Аграновский. Бывший мэр оспаривает эти нормы в той части, в которой они позволяют судам не восстанавливать нарушение прав осужденного в связи с незаконным содержанием его под стражей – даже если этот факт установил Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).