Власть
Статья опубликована в № 4251 от 30.01.2017 под заголовком: Из начальников в подчиненные

Начальник управления администрации президента переходит в Минобразования

Павел Зенькович был начальником министра Ольги Васильевой
Предполагается, что Зенькович займет должность замминистра-статс-секретаря
Предполагается, что Зенькович займет должность замминистра-статс-секретаря
Алексей Никольский / ТАСС

В администрации президента в ближайшее время произойдут кадровые перестановки. Начальник управления по общественным проектам (УОП) Павел Зенькович перейдет на работу в Минобразования, предположительно на должность статс-секретаря – заместителя министра. Об этом рассказал официальный представитель министерства Андрей Емельянов и подтвердил собеседник «Ведомостей» в управлении. Министр Ольга Васильева хорошо знакома с Зеньковичем – работала под его началом в УОП – и ей нужен понятный и опытный человек, отметил собеседник. По данным РБК, на его место перейдет замначальника управления внутренней политики (отвечает за информационную политику) Сергей Новиков, близкий соратник нынешнего куратора обоих управлений – первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко. Получить комментарии Зеньковича и Новикова не удалось.

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