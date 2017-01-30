Начальник управления администрации президента переходит в Минобразования

Предполагается, что Зенькович займет должность замминистра-статс-секретаря
Алексей Никольский / ТАСС
В администрации президента в ближайшее время произойдут кадровые перестановки. Начальник управления по общественным проектам (УОП) Павел Зенькович перейдет на работу в Минобразования, предположительно на должность статс-секретаря – заместителя министра. Об этом рассказал официальный представитель министерства Андрей Емельянов и подтвердил собеседник «Ведомостей» в управлении. Министр Ольга Васильева хорошо знакома с Зеньковичем – работала под его началом в УОП – и ей нужен понятный и опытный человек, отметил собеседник. По данным РБК, на его место перейдет замначальника управления внутренней политики (отвечает за информационную политику) Сергей Новиков, близкий соратник нынешнего куратора обоих управлений – первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко. Получить комментарии Зеньковича и Новикова не удалось.