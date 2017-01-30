Начальник управления администрации президента переходит в Минобразования

В администрации президента в ближайшее время произойдут кадровые перестановки. Начальник управления по общественным проектам (УОП) Павел Зенькович перейдет на работу в Минобразования, предположительно на должность статс-секретаря – заместителя министра. Об этом рассказал официальный представитель министерства Андрей Емельянов и подтвердил собеседник «Ведомостей» в управлении. Министр Ольга Васильева хорошо знакома с Зеньковичем – работала под его началом в УОП – и ей нужен понятный и опытный человек, отметил собеседник. По данным РБК, на его место перейдет замначальника управления внутренней политики (отвечает за информационную политику) Сергей Новиков, близкий соратник нынешнего куратора обоих управлений – первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко. Получить комментарии Зеньковича и Новикова не удалось.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте

NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)

NEW подарки и скидки от наших партнеров