Почти четверть россиян готовы на уступки Западу ради снятия санкций – «Левада центр»

Почти четверть россиян согласны на уступки Западу ради снятия санкций, но большинство готово жить с ними и дальше
Е. Егоров / Ведомости
Максимума за последние 10 лет достигло число тех, кто считает, что Россия находится «вровень с самыми влиятельными мировыми державами», следует из январского опроса «Левада-центра». Сейчас так думает 41% респондентов (больше было только в январе 2008 г. – 45%), 37% с этим не согласны. При этом большинство опрошенных считает, что к России эти державы относятся как к конкуренту (39%) или даже врагу (30%). А вот к санкциям у россиян отношение двойственное. С одной стороны, растет (с 17% в мае 2016 г. до 23% в январе 2017 г.) число тех, кто считает, что Москва ради снятия санкций должна идти на уступки, с другой – увеличилось (с 58% год назад до 62% сейчас) и число тех, кто считает, что нужно настраиваться на жизнь в условиях санкций (см. график).