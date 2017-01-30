Социальный блок Смольного может возглавить Анна Митянина

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко обратился к Законодательному собранию с просьбой согласовать кандидатуру Анны Митяниной на должность вице-губернатора по вопросам социальной политики и здравоохранения, сообщила пресс-служба городского парламента. Голосование по кандидатуре Митяниной состоится на пленарном заседании Законодательного собрания 1 февраля.

С 2011 г. должность вице-губернатора по социальным вопросам занимает Ольга Казанская. Она оставит свой пост 1 февраля, это ее личное решение, сообщила представитель Казанской.

Митянина — заместитель руководителя Администрации губернатора, с 2003 г. она возглавляет юридический комитет Смольного.

Планируется, что Митянина будет курировать вопросы социальной и демографической политики Петербурга, социальной защиты, здравоохранения, санитарно-эпидемиологического благополучия, труда и занятости населения. С сегодняшнего дня начнутся традиционные встречи кандидата с фракциями петербургского парламента, сообщает пресс-служба ЗАКСа.

В 2016 г. бюджет подконтрольных Казанской ведомств составлял 112,4 млрд руб. (бюджет комитета по здравоохранению – 63 млрд руб., комитета по социальной политике – 47 млрд, по труду и занятости населения – 1,7 млрд, управления по ветеринарии – 146 млн, по развитию садоводства и огородничества – 414 млн, социального питания – 126 млн). В этом году он увеличится до 126,7 млрд руб., в том числе до 73,6 млрд у комитета по здравоохранению, до 50,7 млрд у комитета по социальной политике.

Митянина в 1994 г. окончила юридический факультет СПбГУ. и много лет проработала Смольном. По данным «Петербургского правового портала», в 2002-2003 г. она была представителем губернатора в Уставном суде Петербурга. За 2015 г. чиновница задекларировала доход в размере 2 млн руб. У Митяниной есть три земельных участка общей площадью около 5 000 кв.м (в собственности и в пользовании), а также в собственности две квартиры площадью 45 кв.м и 104 кв.м и жилой дом площадью 124 кв.м. У мужа Митяниной есть автомобиль Jeep Grand Cherokee.

Казанская окончила экономический факультет и аспирантуру Ленинградского государственного уни­верситета, а также прошла учебный курс для высших менеджеров банков в Великобритании. Имеет степень кандидата экономических наук, работала преподавателем в вузах. С 1992 по 1999 г. работала в Балтийском банке, прошла путь от начальника валютного управления до председателя правления банка, с 1999 г. возглавляла Промышленно-строительный банк, в 2001 г. перешла в Петровский народный банк (с 2003 г. – «МДМ-банк Санкт-Петербург»), а в 2007 г. стала первым вице-президентом Газпромбанка.