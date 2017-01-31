Праймериз единороссов на выборах губернаторов пройдут по единой модели

На недавнем съезде партии отмечалось, что парламентские праймериз должны пройти по открытой модели
Е. Разумный / Ведомости
«Единая Россия» 7 февраля утвердит порядок проведения предварительного голосования (праймериз) во всех регионах. Парламентские выборы в этом году пройдут в 30 регионах, а губернаторские кампании – в 14. По какой модели будут проходить праймериз, каждый регион станет решать сам. На недавнем съезде партии отмечалось, что парламентские праймериз должны пройти по открытой модели. Сейчас в уставе партии упомянуты четыре модели предварительного голосования, перед выборами в Госдуму использовалась открытая модель – голосовать мог любой желающий. По второй модели голосовать могут предварительно зарегистрированные жители региона, по третьей – выборщиками могут быть только партийцы и члены близких общественных организаций, а по четвертой – только партийцы.