Бывший чиновник плохо отозвался о власти

Бывший чиновник администрации президента Виталий Гулий был задержан в субботу в аэропорту «Домодедово», доставлен в изолятор временного содержания на Петровке, а в понедельник выпущен под подписку о невыезде. Причиной задержания, как сообщил его адвокат Дагир Хасавов, стало обвинение в экстремизме по ч. 1 ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды). Дело было возбуждено в 2015 г. из-за книги Гулия «Подножие российского олимпа. Штрихи к портрету современного чиновника», где он делится мыслями о событиях, свидетелем которых был, занимая различные должности на госслужбе, поясняет адвокат.

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