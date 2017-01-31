Навального приставы вывели из офиса ФБК

31 января в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального пришли судебные приставы. Как сообщила в Twitter пресс-секретарь фонда и политика Кира Ярмыш, приставы должны обеспечить принудительный привод Навального в суд по делу «Кировлеса», который проходит в Кирове. Как объяснил ТАСС представитель управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Москве Тимур Коробицын, в управление поступило постановление Ленинского районного суда Кирова о принудительном приводе политика. Поэтому приставы прибыли в офис ФБК и «осуществили принудительный привод Навального, который будет доставлен в Ленинский районный суд Кирова».

«Выходил из офиса like a boss. Приставы, камеры, фотографы. Непонятно только, зачем это всё. Я бы и сам до аэропорта доехал, – отметил в Twitter оппозионер. Вскоре он добавил, что пока его везут в УФССП Москвы, "никто не знает зачем". "Видимо, наградят", – предположил он. "Дождь" отметил что политика вывели из офиса без наручников.

Из микроблога Ярмыш следует, что Навальный собирался лететь в Киров 1 февраля и купил на эту дату билеты. Приставы не торопились. Они переждали, пока в ФБК пройдет летучка, затем было не вполне понятно, везти ли политика в аэропорт или сначала отвезти в столичное управление ФССП, говорится в микроблоге пресс-секретаря. Впрочем, Русской службе ВВС она сказала, что билеты куплены на 31 января. По ее словам, приставы повезли Навального домой, чтобы он мог взять нужные ему вещи, после чего планируют доставить его в свое управление, а оттуда – в аэропорт.

30 января судья Ленинского районного суда Кирова Алексей Втюрин удовлетворил ходатайство гособвинения о приводе Алексея Навального и Петра Офицерова на заседание по делу «Кировлеса». По его словам, постановление должны будут исполнить судебные приставы. Следующее заседание суда назначено на 9.00 мск 1 февраля.

Ранее адвокат Офицерова телефонным звонком уведомила суд о своем плохом самочувствии и ее подзащитного, однако до сих пор никаких подтверждающих документов об этом предоставлено не было, сообщил ранее «Интерфаксу» представитель Ленинского суда. «Оба подсудимых не явились на два судебных заседания, в конце прошлой недели и сегодня, поэтому сторона обвинения выступила с ходатайством об их приводе в суд. Оно было удовлетворено», – объяснил он.

Навальный сообщил, что Офицерова госпитализировали с подозрением на панкреатит, однако 31 января утром стало известно, что в эту больницу пришла проверка и Офицерова «просто выписали», утверждает он. Приставы пришли в офис адвоката Офицерова Светланы Давыдовой, самого Офицерова там нет, сообщила в Twitter корреспондент «Эха Москвы» Алена Вершинина. Ссылаясь на Давыдову, она добавила, что приставов не устраивает наличие билетов в Киров у фигуранта дела и они настаивают на его приводе.

Навальный жалуется на сверхскорое рассмотрение дела «Кировлеса» в суде и на то, что он не на все назначенные заседания может приезжать.

Навальный и Офицеров в 2013 г. получили условные сроки лишения свободы за хищение лесоматериалов у ФГУП «Кировлес» на 16 млн руб. ЕСПЧ в феврале 2016 г. решил, что суды произвольно истолковали закон в этом дели и признали фигурантов в виновными в действиях, не отличимых от законной предпринимательской деятельности. В ноябре Верховный суд России отменил приговор и отправил дело «Кировлеса» на пересмотр, который начался уже 5 декабря. До завершения нового процесса Навальный получил право участвовать в выборах.