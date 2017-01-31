Сергей Безруков пожаловался на Савеловский суд

Актер Сергей Безруков пожаловался председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву на судей Савеловского суда, которые пришли к выводу, что СМИ вправе интересоваться частной жизнью публичного лица, поскольку она представляет общественный интерес. Внепроцессуальное обращение Безрукова опубликовано на сайте Верховного суда.

«...Сообщение подробностей частной жизни публичного лица, осуществляемое средствами массовой информации, обусловлено той ролью, которую указанные лица играют в общественной жизни, и тем влиянием, которое их поведение оказывает на формирование ценностных ориентиров и стиля жизни общества», возмущенно цитирует актер решение суда, несколько раз отказавшегося удовлетворить его иск о защите чести и достоинства к СМИ. По мнению суда, информация о взаимоотношениях в семье и отношении истца к смерти близких родственников «безусловно, представляет интерес в качестве ориентира для формирования поведения людей, принятия либо неприятия тех или иных моральных ценностей и выбора образа жизни».

По мнению актера, такие решения являются незаконными и необоснованными, они нарушают его право на неприкосновенность частной жизни, а решения судей Савеловского суда уже «создали большие негативные последствия»: журналисты дежурят около домов, снимают бытовые и личные обстоятельства, «ведут себя нагло, игнорируя то, что людям подобная обстановка очень обременительна и неудобна».

По данным сайта Савеловского суда, в 2016 г. в его производстве находилось более 30 исков о защите чести, достоинства и деловой репутации, поданных Безруковым к медиахолдингу «Ньюс медиа», к «Комсомольской правде», издательству «Семь дней», «Экспресс-газете» и др. По многим из них их решения вынесены в пользу заявителя. Но в июле 2016 г. суд отказался удовлетворить иск, связанный с публикацией в журнале «Тайны звезд» - там сообщалось, что актер не приехал на похороны пасынка, так как находился на съемках. Изложенные в статье факты были общедоступной информацией, в публикации не раскрывались интимные аспекты личной жизни истца и не содержалось спорных сведений о нем. Фотография, запечатлевшая заявителя на премьере анимационного фильма и явно сделанная с его согласия, была приобретена у информационного агентства.

В своем решении судья Борис Удов ссылается на сложившуюся практику Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и цитирует постановление по делу «Фон Ганновер против Германии», в котором суд разъяснил: «публичные лица должны терпимо относиться к публикации их фотографий, на которых они запечатлены в общественном месте, даже если на них запечатлены сцены их повседневной жизни, а не то, как они выполняют свои официальные функции. Знать, где публичное лицо остановилось и как оно вело себя на публике, – правомерный интерес общественности».

Истец является известным российским актером театра и кино, народным артистом России, напоминает суд - то есть публичной личностью.