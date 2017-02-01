Эксперты центра «Платформа» раскритиковали российское политическое телевидение

У 37% опрошенных просмотр новостных программ вызывает чувство тревоги и беспокойства
Dmitry Feoktistov / ТАСС
У 37% опрошенных просмотр новостных программ вызывает чувство тревоги и беспокойства, еще у 24% – раздражение, сказано в докладе Центра социального проектирования «Платформа» о социологии российского политического телевидения. Исследование сделано на основе интервью с 50 экспертами, тележурналистами и аналитиками ТВ за последний год. В политических ток-шоу поднимаются реальные проблемы, но ведущие так «навязчиво и неумно спекулируют на них», что превращают передачи в бесконечные дебаты с «однообразной повесткой, устаревшей манерой подачи и приевшимися типажами», говорится в исследовании. Чаще всего претензии респондентов адресуются ведущим, наибольшее опустошение, по их словам, оставляет Владимир Соловьев. В выводах исследования также сказано, что возможно самообрушение властной конструкции: класс людей, разрывающих отношения с телевизором, является управленческим и система незаметно теряет связь с этими людьми. Респонденты считают, что телевидению нужно артикулировать различия, провести ревизию среднего менеджмента и ведущих, восстановить жанровое и тематическое разнообразие. «Мы не можем призывать зрителей к чему-либо, мы просто говорим, что если и дальше пойдет так, то власть будет дискредитирована. Очевидно, что редакторам было бы целесообразно что-то предпринять с точки зрения формата подачи и общей гуманизации», – поясняет генеральный директор «Платформы» Дмитрий Лисицин.