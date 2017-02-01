Безопасность и право
Статья опубликована в № 4253 от 01.02.2017 под заголовком: Художественное преступление

КС решит, может ли предмет преступления быть одновременно и его орудием

Коллекционер из Германии пытается вернуть изъятую у него картину
В 2003 г. ФСБ конфисковала картину Карла Брюллова «Христос во гробе»
В 2003 г. ФСБ конфисковала картину Карла Брюллова «Христос во гробе»
Алексей Даничев / РИА Новости

Во вторник в Конституционном суде было рассмотрено дело о проверке положений ст. 81 Уголовно-процессуального кодекса (УПК), предусматривающей конфискацию имущества обвиняемого, если оно использовалось в качестве орудия преступления и было признано вещественным доказательством. Поводом к рассмотрению дела послужили жалобы коллекционера из Германии Александра Певзнера, у которого в 2003 г. ФСБ конфисковала картину Карла Брюллова «Христос во гробе». Коллекционер приобрел полотно без подписи в Брюсселе и привез его для экспертизы в Русский музей, оформив на таможне временный ввоз. Но после того как музей подтвердил авторство Брюллова, коллекционера обвинили в контрабанде культурных ценностей, а картину изъяли в качестве вещественного доказательства.

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