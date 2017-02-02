Стороны конфликта в Донбассе договорились в Минске о прекращении огня и отводе вооружений

В среду в Минске члены контактной группы по урегулированию на востоке Украины обсудили ситуацию, возникшую в связи с начавшимся в воскресенье обострением обстановки в районе Донецка и Авдеевки. По итогам переговоров было принято заявление, в котором члены группы призвали армию Украины и силы самопровозглашенных республик Донбасса к прекращению огня. В ходе заседания, по признанию российского представителя в контактной группе Бориса Грызлова, вместо запланированного ранее обсуждения экономических и гуманитарных вопросов сторонам пришлось говорить о прекращении обстрелов, разведении сил и восстановлении критической инфраструктуры. Координатор контактной группы от ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что стороны договорились отвести тяжелые вооружения в зоны хранения до 5 февраля. «Был достаточно острый и сложный диалог по согласованию текста обращения. В итоге компромиссный текст был согласован. Подробности переговоров я рассказывать не буду», – сказал «Ведомостям» представитель ЛНР Владислав Дейнего. Cледующее заседание ориентировочно может состояться через две недели, сообщил он.

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