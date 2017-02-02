Скандал с женой обрушил рейтинг фаворита президентской гонки во Франции Франсуа Фийона

Кандидат от консерваторов и фаворит гонки Франсуа Фийон не пройдет во второй тур президентских выборов во Франции, по данным опроса общественного мнения агентства Elabe, опубликованным в среду (см. график). В этот же день Фийон провел встречу со своей партией «Республиканцы», где обсуждалось, как удержать на плаву его кампанию. Бывший министр экономики, самовыдвиженец и бывший социалист Эммануэль Макрон, который еще два месяца назад уступал Фийону в два раза, теперь обходит его по популярности. Экс-премьер Фийон в конце ноября одержал уверенную победу во втором туре праймериз правоцентристской партии, и именно ему предрекали победу во втором туре выборов президента над главным противником – лидером «Национального фронта» Марин Ле Пен.

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