Международная жизнь

Британское правительство обнародовало план выхода из ЕС

Определенности он не добавляет, на вопросы бизнеса не отвечает
Британское правительство обнародовало план выхода из ЕС
Британское правительство обнародовало план выхода из ЕС
Luke MacGregor / Reuters

«Мы находимся в ЕС уже 40 лет, и все эти 40 лет мы договаривались и искали компромиссы. Найти его придется и в этот раз», – заявил в парламенте Великобритании министр по делам Brexit Дэвид Дэвис (цитата по FT). Парламент к его словам прислушался и одобрил во втором чтении законопроект, разрешающий премьеру Терезе Мэй запустить процесс выхода из ЕС. А спустя несколько часов правительство опубликовало официальный план Brexit с 12 основными принципами, которые в середине января обозначила Мэй.

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