Британское правительство обнародовало план выхода из ЕС
Luke MacGregor / Reuters
«Мы находимся в ЕС уже 40 лет, и все эти 40 лет мы договаривались и искали компромиссы. Найти его придется и в этот раз», – заявил в парламенте Великобритании министр по делам Brexit Дэвид Дэвис (цитата по FT). Парламент к его словам прислушался и одобрил во втором чтении законопроект, разрешающий премьеру Терезе Мэй запустить процесс выхода из ЕС. А спустя несколько часов правительство опубликовало официальный план Brexit с 12 основными принципами, которые в середине января обозначила Мэй.