Басаргин подтвердил, что уйдет в отставку

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин подтвердил, что скоро уйдет в отставку, на пресс-конференции утром 6 февраля. «Мною принято решение не идти на выборы», – цитирует его Properm.ru. Он напомнил, что срок его полномочий завершится в мае, но он хочет, не дожидаясь этого, попросить президента Владимира Путина освободить его от должности досрочно.

«До сентября немного времени, кандидат, выдвинутый президентом, должен адаптироваться к условиям Пермского края, найти взаимодействие с жителями, политическими и общественными движениями региона», – цитирует губернатора «Интерфакс».

«Мы информируем СМИ, когда президент примет соответствующее решение», - заявил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Позднее в понедельник Басаргин сказал этому агентству, что заявление президенту уже направлено.

Источники «Ведомостей» назвали имя Басаргина среди губернаторов, об отставке которых может быть объявлено в ближайшее время. Речь идет о смене глав проблемных регионов ради улучшения политической ситуации на этих территориях к президентским выборам. Кроме Басаргина собеседники «Ведомостей» говорили, что под пристальным вниманием Кремля находятся глава Карелии Александр Худилайнен, губернаторы Рязанской области Олег Ковалев, Свердловской области – Евгений Куйвашев, Новгородской области – Сергей Митин, Ивановской области – Павел Коньков.

Обновление губернаторского корпуса - это не кампания, а процесс, заявил на брифинге 6 февраля пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков. Чиновник напомнил, что Путин говорил, что обновление губернаторского корпуса - это «константа», это его линия и она «будет продолжена». Подтверждать информацию источников «Ведомостей», о том, что Кремль к президентским выборам может сменить и руководителей Карелии, Рязанской, Свердловской, Новгородской и Ивановской областей, Песков отказался. «Не могу в данном случае ничего анонсировать, но по мере того как президентом будут приниматься какие-то решения, мы будем сообщать об этом», - сказал он.

Источники «Дождя» в воскресенье сообщили, что Басаргин может оставить должность уже 6 февраля. Источник канала, близкий к Кремлю, сказал, что было решено, что в преддверии выборов президента 2018 г. Пермский край должен возглавить новый человек и этому губернатору давно искали замену. При Басаргине в регионе были постоянные межэлитные конфликты и это не устраивало Кремль, говорят собеседники «Дождя».

Сменить Басаргина может либо один из действующих заместителей губернатора, либо замглавы Россотрудничества, бывший глава администрации региона Алексей Фролов, говорит один из источников «Дождя», близких к Кремлю. Источник, близкий к правительству, называет кандидатуру руководителя московского департамента экономической политики Максима Решетникова.

Properm.ru пишет, что информации о преемнике у портала нет, но наиболее вероятным кандидатом на временно исполняющего обязанности главы региона называют главного федерального инспектора региона Игоря Цветкова. Его кандидатуру поддерживает полпред президента в Приволжском округе Михаил Бабич, добавляет портал и напоминает, что ранее Цветков работал в ФСБ на Северном Кавказе.

Чем Басаргин планирует заняться в дальнейшем, он не уточнил. Как передает «Интерфакс», он отметил, что относит себя к команде президента, и выразил уверенность, что его опыт будет востребован. «Безусловно, 2017 год – год, который предопределяет развитие и Российской Федерации, и Пермского края на ближайшие как минимум 10 лет. В этой связи очень важно, чтобы в этот период в крае была политическая, экономическая стабильность. Это зависит от консолидации общества, от того, чтобы все жители края, все политические, общественные движения двигались в одном направлении», – заявил он.

Басаргин занимает должность губернатора Пермского края с 2012 г. Врио он был назначен еще президентом Дмитрием Медведевым в конце апреля 2012 г., за неделю до инаугурации Путина. До того он был министром регионального развития с 2008 г., до того семь лет был заместителем полпреда президента на Урале. В какой-то момент он рассматривался как один из кандидатов в губернаторы Московской области, однако ставку решено было сделать на популярного в народе министра по чрезвычайным ситуациям Сергея Шойгу.

В 2014 г. администрация Басаргина сначала перестала оплачивать коммунальные услуги музея истории политических репрессий «Пермь-36», созданного в 1996 г. в помещениях бывшей советской колонии для «политических». Затем чиновники сменили статус музея, краевой минкульт сменил директора музея, после чего объекты музея начали демонтировать. Создателей музея – АНО «Пермь-36» отстранили от работы в учреждении, в июле 2014 г. организация заявила о прекращении сотрудничества с администрацией региона и сворачивании культурно-просветительских проектов, а в 2015 г. она была причислена к иностранным агентам.

Летом администрация Басаргина уволила с поста директора музея PERMM Марата Гельмана, обвинив его в использовании этой площадки в личных целях и поручив краевой контрольно-счетной палате проверить организацию фестиваля «Белые ночи в Перми – 2013», директором по развитию которого также был Гельман. Губернатор, комментируя это решение, отметил различие своих взглядов со взглядами Гельмана на то, что можно считать искусством, и то, что галерист неохотно шел на диалог по спорным вопросам с краевым минкультом. Он добавил, что, каким бы правильным ни казался самому художнику его собственный взгляд, для него было бы неверным «бесконтрольно» использовать государственные ресурсы для продвижения этого взгляда.