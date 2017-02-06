WSJ сообщила о планах администрации Трампа вбить клин между Ираном и Россией

Несмотря на примирительные заявления Трампа о Путине, которые он делал в том числе в минувшие выходные, в Белом доме не питают иллюзий относительно России и не считают Путина этаким «мальчиком из хора»

Администрация США Дональда Трампа ищет способы разрушить военный и дипломатический союз России и Ирана, чтобы ускорить завершение сирийского конфликта и активизировать борьбу с «Исламским государством» (ИГ, запрещено в России), пишет The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленные источники в Белом доме, Европе и арабских странах, которые участвуют в обсуждении политики Вашингтона. Такая стратегия позволит выполнить внешне противоречащие друг другу предвыборные обещания Трампа попытаться улучшить отношения с президентом Владимиром Путиным и жестко реагировать на военные действия Ирана на Ближнем Востоке, говорят они.

Несмотря на примирительные заявления Трампа о Путине, которые он делал в том числе в минувшие выходные, в Белом доме не питают иллюзий относительно России и не считают Путина этаким «мальчиком из хора». Однако нынешняя администрация США не считает Россию такой же экзистенциальной угрозой, какой СССР был для Америки во время холодной войны, кроме того, Трамп намерен выполнять обещание по сдерживанию Ирана, сказал высокопоставленный источник газеты в администрации США. «Мы хотим понять, можно ли вбить клин между Россией и Ираном», – сказал он.

Эта стратегия не вполне объясняет смешанные сигналы, которые до сих пор поступали от команды Трампа, пишет газета. Она напоминает, что постпред США в ООН Никки Хейли, к примеру, потребовала жестко и четко осудить действия России в связи с эскалацией на востоке Украины, а вице-президент Майк Пенс дал понять, что США могут снять санкции, если Москва пойдет на сотрудничество в борьбе с ИГ. В недавнем интервью Fox News сам Трамп в очередной раз заявил, что хотел бы наладить отношения с Путиным, а когда ведущий Билл O’Рейлли заявил ему, что российский лидер – «убийца», президент ответил, что и в США много убийц: «Мы что, такая уж невинная страна?» Иран же он назвал «террористическим государством номер один», в минувшую пятницу минфин США ввел против Ирана дополнительные санкции после воскресных испытаний иранской баллистической ракеты. В Twitter Трамп неоднократно высказывался в том ключе, что Иран ведет себя неблагодарно после того, как администрация Обамы была к нему так добра, и что новая администрация такой добренькой не будет.

Между Россией и Ираном, несомненно, есть просвет, заявил европейский источник газеты, недавно общавшийся с членами Совета национальной безопасности США. По его словам, пока неясно, что Путин потребует взамен за ослабление союзнических отношений с Тегераном. Опрошенные изданием эксперты по России считают, что такая политика может сказаться на отношениях США с другими западными странами. Кроме того, администрация Обамы потратила годы на уговоры Москвы отойти от Ирана, особенно в Сирии, но в результате эти страны только активизировали военное сотрудничество в поддержку режима Башара Асада, напоминает газета.

Статью WSJ заммиинстра иностранных дел России Сергей Рябков назвал голословными спекуляциями. Он также выразил сожаление, что США ввели новые санкции в отношении Ирана. «Мы всегда фиксировали позицию, что санкции не являются приемлемым, подходящим инструментом решения тех или иных вопросов», - цитирует его ТАСС. Чиновник также добавил, что Москва также не видит проблем в реализации соглашения по иранской ядерной программе, а ракетные пуски Тегерана не являются нарушением этого документа.

Кремль не считает Иран террористическим государством и намерен развивать отношения с этой страной, заявил на брифинге пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. «Вы знаете, что РФ имеет партнерские, добрые отношения с Ираном, мы взаимодействуем по целому ряду вопросов, мы дорожим нашими отношениями в торгово-экономической области и надеемся на их дальнейшее развитие», - цитирует его ТАСС. В Кремле полагают, что ни разногласия Москвы и Вашингтона в отношении Ирана, ни по другим международным вопросам не должны мешать выстраиванию отношений между двумя странами.

Кремль в последнее время выражал готовность налаживать отношения с США, но и давал сигналы о намерениях укреплять сотрудничество с Ираном, напоминает WSJ.

В конце января в Астане прошли переговоры по сирийскому урегулированию. Страны – гаранты по сирийскому вопросу (Россия, Иран и Турция) на этой встрече договорились создать механизм контроля за соблюдением режима прекращения огня в Сирии и подтвердили приверженность сохранению целостности и суверенитета Сирии. В переговорах участвовали представители правительства Асада и оппозиции, Россия впервые играла роль главного посредника и впервые активное участие в урегулировании приняли Турция и Иран, хотя каждая из них симпатизирует противоположным участникам конфликта.