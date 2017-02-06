Почти 100 IT-компаний обратились в суд из-за миграционного указа Трампа

Американские технологические компании, в том числе Apple, Facebook, Google, Microsoft, Netflix, Twitter, Uber, подготовили юридическое обоснование своей позиции против указа президента США Дональда Трампа запретить въезд в США жителям семи стран. Это заявление они подали в апелляционный суд девятого округа в Сан-Франциско, сообщает The Washington Post. Как пишет издание, этот шаг демонстрирует редкую скоординированность действий среди бизнеса - всего в формировании юридического обоснования участвовали 97 компаний - и демонстрирует глубину недовольства по поводу указа Трампа.

«Данный указ – это уход от принципов справедливости и предсказуемости, которые были главными для иммиграционной системы США на протяжении более пятидесяти лет. Он наносит значительный вред американскому бизнесу, инновациям и развитию компаний», – сказано в заключении.

Компании отмечают, что иммигранты и их дети основали более 200 из 500 крупнейших американских компаний, входящий в список, составляемый журналом Fortune.

Дональд Трамп подписал указ об ужесточении миграционной политики 28 января. Президент распорядился ввести 90-дневный запрет на въезд в Соединенные Штаты граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали. Указ вызвал волну протестов в США и других странах мира.

Позже администрация президента США смягчила запрет на въезд беженцев и мигрантов из семи преимущественно мусульманских стран, исключив из него обладателей действующего вида на жительство в стране (грин-карты). А федеральный суд Нью-Йорка частично заблокировал действие указа, разрешив въезд в США тем, кто уже прибыл в аэропорты с действующей американской визой, к этому решению присоединились суды еще четырех штатов.

3 февраля судья Джеймс Робарт в Сиэтле (штат Вашингтон) ввел временный запрет на исполнение указа Трампа. Временный судебный запрет распространяется на всю страну. Новый президент назвал смехотворным предписание федерального суда Сиэтла. «Решение этого так называемого судьи, который по существу отменил правопорядок в нашей стране, смехотворно и будет отменено!» - написал он в Twitter.

Апелляционный суд девятого округа в Сан-Франциско 5 февраля отклонил апелляцию минюста на решение федерального суда Сиэтла. Минюсту США дан крайний срок до понедельника для подачи ответа истца на возражения ответчика по иску.

Сегодня сообщалось, что граждане мусульманских стран стали беспрепятственно въезжать в США после решения судьи в Сиэтле.