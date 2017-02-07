У Вашингтона есть возможности поссорить Иран с Россией

Иран – один из ключевых союзников Москвы на Ближнем Востоке
Е. Разумный / Ведомости
Администрация нового президента США Дональда Трампа ищет способы разрушить военный и дипломатический союз России и Ирана, чтобы ускорить завершение конфликта в Сирии и активизировать борьбу с «Исламским государством» (ИГ, запрещено в России), пишет в понедельник The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на высокопоставленные источники в Белом доме, Европе и арабских странах. Такая стратегия разрешит конфликт между противоречивыми предвыборными обещаниями Трампа об улучшении отношений с президентом России Владимиром Путиным и жестком сдерживании Ирана – одного из ключевых союзников Москвы на Ближнем Востоке. «Мы хотим понять, можно ли вбить клин между Россией и Ираном», – заявил собеседник газеты. Между Россией и Ираном, несомненно, есть просвет, подтвердил изданию европейский дипломат, недавно общавшийся с членами Совета национальной безопасности США, однако пока не ясно, что Путин за это потребует.