Главный библиограф РНБ Татьяна Шумилова уволена с работы

За все годы работы в библиотеке в трудовой книжке Татьяны Шумиловой нет ни одного дисциплинарного взыскания

Татьяна Шумилова , отработавшая в Российской национальной библиотеке (РНБ) 32 года, сегодня получила приказ об увольнении по статье 81 п. 6 подпункт А Трудового кодекса (однократный прогул, отсутствие на рабочем месте более четырех часов). Шумилова рассказала «Ведомостям», что у нее забрали пропуск и читательский билет.

Предъявленный ей акт об отсутствии на рабочем месте датирован 30 января. В этот день в агентстве «Росбалт» проходила пресс-конференция, на которой обсуждались возможные последствия объединении РНБ и Российской государственной библиотеки (РГБ). Шумилова присутствовала на ней и критически высказалась об объединении.

По словам Шумиловой, в прошлый понедельник с утра она была на работе и предупредила заведующую, что покинет рабочее место, так как имеет в запасе отгул, но это не было оформлено документально. Возражений и запретов не было, но уже 2 февраля Шумиловой предложили либо уволиться по собственному желанию, либо по статье, рассказывает она.

Пресс-служба РНБ отказалась от комментариев, сославшись на то, что работодатель не имеет права разглашать персональные данные сотрудника без его письменного согласия. Не прокомментировал представитель РНБ и позицию руководства библиотеки относительно возможного слияния библиотек.

По словам Шумиловой, за все годы работы в библиотеке в ее трудовой книжке нет ни одного дисциплинарного взыскания, поэтому причину недовольства начальства сотрудница РНБ связывает только со своим выступлением на пресс-конференции. Шумилова не согласна с увольнением и намерена добиваться восстановления на работе.

1 февраля на сайте «Росбалта» было опубликовано интервью с Шумиловой, в котором она назвала возможное объединение «смертью петербургской библиотеки». «После того как РНБ станет отростком РГБ, она превратится в филиал, работа с читателями перестанет финансироваться. Мы не сможем предоставлять им весь спектр услуг», - опасается Шумилова. По ее словам, «в Москве находится административный ресурс. В столице и правительство, и Министерство культуры. В пределах Москвы и Подмосковья работают Российская государственная библиотека, Всероссийский институт научной и технической информации, Государственная публичная научно-техническая библиотека, Историческая библиотека, Библиотека иностранной литературы, до недавнего времени в полную силу работал ИНИОН РАН. А на Северо-Западе есть только две библиотеки крупного ранга— РНБ и Библиотека академии наук. После слияния останется одна».

Объединение библиотек может стать одним из пунктов экономии, полагает Шумилова. «Якобы не надо тратиться на два комплекта обязательных печатных экземпляров, достаточно одного и электронной копии. А в итоге Петербург просто перестанет получать большинство новых книг. Это достаточно циничная экономия денег за счет только одной библиотеки. За счет нас, а не за счет РГБ, которая возникла гораздо позже РНБ. А все потому, что эта библиотека расположена под боком в Москве. Напрямую об этом никто не говорит, но все же понятно», - сказала Шумилова в интервью.

В середине января три ведущих представителя российского библиотековедения - научный руководитель Библиотеки Академии наук Валерий Леонов, профессоры Аркадий Соколов и Юрий Столяров — обратились к президенту РФ с открытым письмом. «Как нам стало известно, в адрес председателя правительства РФ поступило обращение министра Владимира Мединского с просьбой поддержать совместное предложение и. о. директора РГБ Владимира Гнездилова и директора РНБ Александра Вислого об объединении», - говорится в письме. Эта акция «готовится келейно, в бюрократических кабинетах, втайне от сотрудников РГБ и РНБ, не говоря уже о российских библиотекарях», удивляются авторы письма. Они просят «предотвратить готовящуюся антибиблиотечную, антикультурную акцию».

В марте 2016 г. Александр Вислый, с 2009 г. занимавший должность гендиректора РГБ, был назначен гендиректором РНБ. Это неслучайно, считают авторы письма. «Поскольку присланным из Москвы директором РНБ воспринимается как место служебной командировки, неудивительно, что не прошло и года, как у него зародилась идея объединить обе библиотеки, где ему довелось директорствовать, и он охотно подписал письмо в Минкультуры», - говорится в письме Владимиру Путину.

«Решения об объединении нет, речь пока идет только о том, что необходима координация каких-то функций двух библиотек, устранение дублирования», - цитирует пресс-служба РГБ слова Гнездилова. По его мнению, «в одном нет сомнения – объединение электронных ресурсов библиотек крайне необходимо». В каком виде будет объединение – то ли будет создан координационно-наблюдательный совет в виде общественного формирования, то ли штатная структура – об этом также пока нет никаких решений и предложений, утверждает Гнездилов. По его словам, в правительстве РФ создана рабочая группа, которая будет изучать и рассматривать этот вопрос. «Никто не будет лишать библиотек фондов, не предполагается лишать какую-либо из библиотек обязательного экземпляра», - цитирует Гнездилова его пресс-служба.

«Мне непонятна идея предоставления вместо печатной книги ее электронной копии», - сказала в интервью «Росбалту» Шумилова. «У нас есть люди, которые по медицинским показаниям не могут и не должны пользоваться компьютером. Почему мы их должны лишать печатной копии? Это просто неприлично», - считает уволенная сотрудница РНБ.