Безопасность и право
Статья опубликована в № 4258 от 08.02.2017 под заголовком: Законы с черного хода

Тайное слишком поздно становится явным

В КС оспорена практика принятия Госдумой важных новаций через поправки ко второму чтению
Лазейка позволяет «срезать угол» и ускорить одобрение своей идеи
Лазейка позволяет «срезать угол» и ускорить одобрение своей идеи
А. Гордеев / Ведомости

Отвечая на вопрос о том, какой орган власти может утверждать правила застройки в Санкт-Петербурге, Конституционный суд должен дать оценку специфической законодательной практике, когда важные законодательные новеллы принимают не в качестве отдельных законопроектов, а через поправки к документам, уже принятым в первом чтении. Запрос об этом поступил от Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Депутаты оспаривают принятый в 2014 г. закон о внесении изменений в КоАП, попутно установивший еще и новый порядок утверждения градостроительных регламентов. Такие полномочия перешли от депутатов к губернатору. Слушания по запросу прошли во вторник.

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