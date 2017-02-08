Тайное слишком поздно становится явным

Отвечая на вопрос о том, какой орган власти может утверждать правила застройки в Санкт-Петербурге, Конституционный суд должен дать оценку специфической законодательной практике, когда важные законодательные новеллы принимают не в качестве отдельных законопроектов, а через поправки к документам, уже принятым в первом чтении. Запрос об этом поступил от Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Депутаты оспаривают принятый в 2014 г. закон о внесении изменений в КоАП, попутно установивший еще и новый порядок утверждения градостроительных регламентов. Такие полномочия перешли от депутатов к губернатору. Слушания по запросу прошли во вторник.

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