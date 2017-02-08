Депутаты должны согласовывать в Смольном встречи с избирателями

Законопроект о внесении изменений в законы «О статусте депутата Заксобрания» и «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» принят сегодня во втором и третьем чтении. вступит в силу через 10 дней после того, как губернатор подпишет его. За принятие закона выступили 38 депутатов петербургского законодательного собрания, 11 были против.

Законпроект внес с голоса глава фракции «Единая Россия» Александр Тетердинко. «Под предлогом организации встреч с избирателями некоторые депутаты фактически устраивают акции. Используя свой статус депутатов, наши коллеги, чтобы дестабилизировать ситуацию в городе, обходят закон о митингах, шествиях и пикетировании. Мы полагаем, что эту лазейку надо закрыть», заявил он на первом чтении законопроекта (цитата по «Интерфаксу»). «Этот закон наверняка объявят антидемократическим. Это не так. Мы должны действовать в рамках федерального законодательства», добавил Тетердинко.

Начальник ГУ МВД по Петербургу Сергей Умнов, выступая в заксобрании, сообщил, что его ведомство передало в прокуратуру информацию о нарушениях, допущенных депутатами Закондательного собрания на акции против передачи Исаакиевского собора РПЦ, которая состоялась на Марсовом поле 28 января. «Правоохранительными органами в тот день обеспечивались несколько мероприятий. Часть из них была согласована с правительством Петербурга, часть - не согласована. В том числе, и встреча с депутатами», - сказал Умнов (цитата по «Интерфаксу»). «До момента сбора и встречи с избирателями нарушений не было. Но в ходе мероприятия появилась звукоусиливающая аппаратура. Появились вопросы, не связанные с избирателями, хотя вообще встречи с депутатами должны проводиться на территории округа. У нас возникли вопросы, и мы направили их в прокуратуру Петербурга», - добавил он.

Умнов сообщил, что полиция усматривает нарушения со стороны трех депутатов Заксобрания.

Акция 28 января на Марсовом поле собрала около 2000 участников. Митинг не был согласован Смольным по причине того, что площадка была зарезервирована движением НОД под акцию численностью около 700 человек.

Встречу с депутатами на Марсовом поле проводили депутаты Борис Вишневский («Яблоко»), Алексей Ковалев («Справедливая Россия») и Максим Резник («Партия роста»). Ковалев говорит, что по поводу нарушений полиция к нему не обращалась. «На эту акцию в режиме встречи с депутатами мы пошли только потому, что администрация не согласовала акцию в режиме Гайд-парка, а теперь запрещают и эту, последнюю, возможность публичного общения людей», возмущается он. Если власти не хотят легальную оппозицию, появится нелегальная, добавляет он.

Депутат Борис Вишневский говорит, что во время проведения встречи с депутатами полиция никаких претензий не высказывала. По его словам, мегафон использовался во время первых выступлений, но после просьбы со стороны полиции его убрали, то есть требования сотрудника полиции были тут же выполнены, и никаких протоколов не составлялось, говорит депутат. Власти просто хотели найти хоть какие-нибудь зацепки, чтобы наказать организаторов акции, считает он. Принятие закона о согласовании встреч с депутатами нарушает принцип разделения властей - законодательная власть не должна согласовывать свою деятельность с исполнительной, возмущается Вишневский. Кроме того, иногда встречи с депутатами должны организовываться оперативно - в случае сноса здания или уничтожения сквера, и пока депутат ждет согласования, все уже потеряет смысл, сетует он. По словам Вишневского, он будет думать, как этот закон оспорить. А пока он не вступил в силу, Вишневский намерен провести 12 февраля встречу с избирателями у Исаакиевского собора и окружить здание «живым кольцом».

О передаче Исаакиевского собора в безвозмездное пользование РПЦ стало известно после новогодних каникул. Георгий Полтавченко решил передать собор в безвозмездное пользование РПЦ по личной просьбе патриарха Кирилла.