Власть
Статья опубликована в № 4259 от 09.02.2017 под заголовком: Депутаты уберут за собой

В Госдуме готовится ревизия и чистка старых законопроектов

Разбирать законодательный «мусор» будет предложено самим фракциям
Фракциям предложат самим выявить и отозвать «мусорные» проекты
Фракциям предложат самим выявить и отозвать «мусорные» проекты
Е. Разумный / Ведомости

Депутатская группа по повышению качества законопроектной деятельности собрала все предложения ее участников, рассказал ее руководитель Иван Мельников (КПРФ). Созданная в декабре группа должна была подготовить предложения по требованиям к вносимым законопроектам для улучшения их качества, а также решить проблему накопившихся старых «мусорных» пиар-инициатив. Как и предлагали ранее депутаты, законопроекты будут проходить внутрифракционную экспертизу, а авторам региональных проектов будут рекомендовать проводить их через Совет законодателей. Фракциям предложат самим выявить и отозвать «мусорные» проекты, говорит Мельников. «У некоторых фракций по 200 законопроектов, и эта ревизия сможет вдвое, а может, и больше сократить портфель законопроектов», – рассказал коммунист.

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