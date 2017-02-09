Верховный суд изучит форму адвокатского запроса

Верховный суд рассмотрит иск адвокатов Андрея Николаева и Ивана Павлова, которые просят признать недействующими требования к адвокатскому запросу, утвержденные Минюстом в декабре прошлого года, следует из расписания суда. Документ обязывает адвоката указывать в запросе свои данные и в чьих интересах он действует, а также цель запроса. Но такое требование, убежден Павлов, противоречит положениям закона об адвокатской деятельности, по которым адвокат не имеет права разглашать сведения, являющиеся профессиональной тайной. Разглашение такой информации (в эту категорию попадают имя доверителя и факт заключения соглашения) может стать основанием для лишения адвокатского статуса. Но систематическое несоблюдение требований к адвокатскому запросу – тоже. Это репрессивная норма, констатирует Павлов: наказать могут и за то и за другое. Можно, конечно, просто отказаться от подачи запросов. Но это важный инструмент, не хочется им жертвовать из-за возникшего противоречия.

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