Двое участников хакерской группы «Шалтай-Болтай» признали вину

Третий обвиняемый заявил, что не имеет отношения к группе

Двое участников хакерской группы «Шалтай-Болтай» Владимир Аникеев и Константин Тепляков, обвиняемые в незаконном доступе к компьютерной информации, признали вину, сообщает ТАСС из зала суда. На заседании рассматривалась жалоба на продление ареста другому члену группы Александру Филинову. Защита просила отпустить его под домашний арест, но суд оставил решение нижестоящей инстанции без изменения.

Филинов вину не признал, он отрицает свое участие в группе. Следователь сообщил, что обвиняемому назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Кроме того, в рамках дела была проведена баллистическая экспертиза, так как в квартире Филинова при обыске было обнаружено оружие.

Филинов заявил, что все показания на других фигурантов дела дал предполагаемый лидер группы Владимир Аникеев. «Все показания на нас дал Аникеев», — сказал Филинов. Его адвокат Мераб Шамдинов обвинил Аникеева в оговоре остальных участников. «Чтобы облегчить свое наказание за содеянное, Аникеев оговаривает всех своих знакомых», — передает Republic слова юриста.

Напомним, Аникеев, Филинов и Тепляков были арестованы Лефортовским судом в декабре 2016 г., срок ареста был продлен до 8 марта, обвиняемые находятся в СИЗО «Лефортово». Всем троим предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, причинивший крупный ущерб и совершенный организованной группой по предварительному сговору либо лицом с использованием своего служебного положения).

Хакеры обвиняются в том, что украли и опубликовали переписку высокопоставленных российских чиновников. Подробностей официальные источники не сообщают. В СМИ их дело связали с расследованием в отношении сотрудников ФСБ и менеджера «Лаборатории Касперского», обвиняемых в госизмене. Однако адвокаты фигурантов этого дела опровергли информацию.

В данный момент срок следствия продлен до 7 апреля. «Проводятся следственные мероприятия по установлению и поиску других соучастников», — сказал следователь в суде. Поэтому он настаивал на оставлении Филинов под стражей. «Он может выйти на связь с иными участниками преступной группы, в отношении которых проводятся розыскные мероприятия», — пояснил следователь.