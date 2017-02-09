Единороссы из регионов будут согласовывать законодательные инициативы

В четверг «Единая Россия» провела совещание по работе фракций с регионами. Всем фракциям в законодательных собраниях будет рекомендовано проводить встречи с представителями региональных органов исполнительной власти.

Вопрос впервые был поднят на выездном заседании думской фракции 7 февраля по вопросам развития промышленности. Это уже четвертая подобная встреча с участием представителей правительства.

Внедрить такой формат работы и на региональном уровне предложил председатель единороссов, премьер-министр Дмитрий Медведев. В среду 5 субъектов - Свердловская, Новосибирская, Ленинградская, Челябинская и Рязанская области заявили о своей готовности применять такой формат. Партийцы также рекомендовали регионам формулировать наиболее актуальный вопрос депутату, представляющему регион в Госдуме с тем, чтобы он мог задать его министрам на следующих заседаниях фракции. Следующее пленарное заседание думской фракции «Единая Россия» пройдет в марте и будет посвящено вопросам сельского хозяйства.

«Мы рассказали, как организуется эта работа в Госдуме, чтобы фракции в Заксобраниях взяли формат на вооружение и делали тоже самое», - говорит собеседник в партии. По возможности рекомендовано проводить такие мероприятия во время региональной недели у думских депутатов: «если он беседовал о ситуации с федеральным министром, то может донести эту информацию из первых рук».

Также, по словам собеседника, на заседании обсуждалось согласование региональных инициатив до их внесения. «Чтобы не получалось ситуаций, когда в регионах фракции вносят законопроекты, которые не поддерживаются думской фракцией на федеральном уровне», - объясняет партиец.