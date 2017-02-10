Власть
Статья опубликована в № 4260 от 10.02.2017 под заголовком: Депутаты строят вертикаль

«Единая Россия» пытается повысить качество законодательных инициатив с мест

Но шансы на их прохождение через Госдуму все равно минимальны
Центральный исполком «Единой России» провел совещание по работе фракций партии в региональных парламентах
Центральный исполком «Единой России» провел совещание по работе фракций партии в региональных парламентах
А. Гордеев / Ведомости

В четверг центральный исполком «Единой России» провел совещание по работе фракций партии в региональных парламентах с секретарями отделений в регионах. Всем фракциям в законодательных собраниях будет рекомендовано проводить встречи с представителями местных администраций. «Мы рассказали, как организуется эта работа в Госдуме, чтобы фракции делали то же самое», – говорит собеседник в партии. Рекомендовано проводить встречи во время региональной недели у думских депутатов: «Если он беседовал о ситуации с федеральным министром, то может донести эту информацию из первых рук». Обсуждался и вопрос согласования региональных законодательных инициатив до их внесения в Госдуму. «Чтобы не получалось ситуаций, когда в регионах фракции вносят законопроекты, которые не поддерживаются думской фракцией на федеральном уровне», – объясняет партиец, приводя в пример ситуацию с законопроектом о «детях войны» (о льготах гражданам, родившимся с 1928 по 1945 г.) в Татарстане. Законопроект инициировали коммунисты, в Госдуме его поддерживают во всех фракциях, кроме партии власти, однако в Татарстане его поддержали и единороссы.

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