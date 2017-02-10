Критиковать начальство можно только бескорыстно

Критиковать начальство можно только абсолютно бескорыстно, считают российские власти. Об этом говорится в меморандуме («Ведомости» с ним ознакомились), направленном уполномоченным России в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) Георгием Матюшкиным в ответ на жалобу бывшего тольяттинского участкового Алексея Мумолина, уволенного в 2010 г. за рассказ о действующей в органах внутренних дел палочной системе. Мумолин считает, что обязательный для госслужащих запрет на публичные высказывания о деятельности госорганов и их руководителей нарушает его право на свободу слова. Но, по мнению российских властей, отказ от лояльности в отношении начальства должен быть обусловлен общественными интересами, а не достижением личных целей, «в том числе связанных с обидой, ожиданием личной выгоды или невозможностью сообщить о нарушениях, допущенных госорганом или должностным лицом внутри системы государственной власти», говорится в меморандуме. Матюшкин напоминает, что жалобу Мумолина на соответствующие положения закона о милиции и о государственной гражданской службе рассмотрел Конституционный суд, который признал право государства устанавливать ограничения, связанные с должностными обязанностями полицейского. Однако, уточнил при этом суд, такие ограничения не являются абсолютными: необходимо учитывать содержание публичного высказывания, его общественную значимость и мотивы, соотношение причиненного и предотвращенного ущерба государственным и общественным интересам, а также наличие либо отсутствие возможности защитить свои права и общественные интересы другими законными способами. Жалобы же Мумолина на обилие бессмысленной бумажной работы и палочную систему были обусловлены исключительно «его недовольством в связи с его личными обстоятельствами» и не могут оправдать допущенные нарушения, доказывает Матюшкин.

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