Дональд Трамп ищет новые подходы к Азии

Президент США Дональд Трамп в среду направил председателю КНР Си Цзиньпину первое письмо, в котором выразил готовность «к развитию конструктивных и взаимовыгодных отношений». Пресс-секретарь МИД Китая назвал предположения о том, что Трамп просто игнорирует китайского лидера и до сих пор с ним не разговаривал, бессмысленными. В декабре Трамп нарушил негласный запрет не иметь прямых контактов с лидерами не признаваемого Китаем Тайваня, проведя телефонный разговор с президентом Тайваня Цай Инвэнь.

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