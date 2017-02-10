Дональд Трамп ищет новые подходы к Азии

Азиатско-Тихоокеанскому региону не стоит ожидать кардинальных перемен с приходом нового главы Белого дома
Evan Vucci / AP
Президент США Дональд Трамп в среду направил председателю КНР Си Цзиньпину первое письмо, в котором выразил готовность «к развитию конструктивных и взаимовыгодных отношений». Пресс-секретарь МИД Китая назвал предположения о том, что Трамп просто игнорирует китайского лидера и до сих пор с ним не разговаривал, бессмысленными. В декабре Трамп нарушил негласный запрет не иметь прямых контактов с лидерами не признаваемого Китаем Тайваня, проведя телефонный разговор с президентом Тайваня Цай Инвэнь.