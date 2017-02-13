«Солидарность» поддержит Навального как кандидата в президенты

Съезд движения «Солидарность», куда входят соратники Бориса Немцова, поддержал Алексея Навального как кандидата в президенты на выборах-2018 невзирая на то, что после вступления в силу второго приговора по делу «Кировлеса» ему будет запрещено баллотироваться. «Они построили режим, враждебный гражданам России. Поэтому надо участвовать в выборах, чтобы нанести удар врагу», – сказал сам Навальный на съезде. В заявлении съезда говорится, что судебная система превратилась в «механизм отстранения от выборов политических оппонентов действующего президента» и что движение поддержит Навального и присоединится к его президентской кампании. Член «Солидарности» Михаил Шнейдер предлагал не поддерживать никакого конкретного кандидата, но его поправка не была принята.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте

NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)

NEW подарки и скидки от наших партнеров