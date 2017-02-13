«Солидарность» поддержит Навального как кандидата в президенты

Съезд движения «Солидарность», куда входят соратники Бориса Немцова, поддержал Алексея Навального как кандидата в президенты на выборах-2018
Илья Питалев / РИА Новости
Съезд движения «Солидарность», куда входят соратники Бориса Немцова, поддержал Алексея Навального как кандидата в президенты на выборах-2018 невзирая на то, что после вступления в силу второго приговора по делу «Кировлеса» ему будет запрещено баллотироваться. «Они построили режим, враждебный гражданам России. Поэтому надо участвовать в выборах, чтобы нанести удар врагу», – сказал сам Навальный на съезде. В заявлении съезда говорится, что судебная система превратилась в «механизм отстранения от выборов политических оппонентов действующего президента» и что движение поддержит Навального и присоединится к его президентской кампании. Член «Солидарности» Михаил Шнейдер предлагал не поддерживать никакого конкретного кандидата, но его поправка не была принята.