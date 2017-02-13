Гранты от Сергея Ролдугина не будут облагаться налогом

Гранты от фонда Сергея Ролдугина «Талант и успех» не будут облагаться налогом, проект соответствующего постановления правительства опубликован на официальном портале раскрытия информации. В документе предлагается дополнить перечень российских организаций, чьи гранты, выдаваемые на поддержку науки, образования, культуры и искусства, не подлежат налогообложению.

Сейчас в этом перечне 26 организаций, в том числе фонд «Милосердие», Благотворительный фонд Владимира Потанина, Фонд Михаила Прохорова, Фонд наследия Егора Гайдара, фонд «Русский мир», Русское географическое общество, Всемирный фонд дикой природы. По-прежнему в перечне числится фонд Дмитрия Зимина «Династия», который Минюст признал иностранным агентом, после чего фонд объявил о самоликвидации.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, на фонд «Талант и успех» возложены «обязанности по организационно-техническому обеспечению и информационному сопровождению предоставления и выплаты грантов президента», которые предоставляются лицам, проявившим склонности «к техническому и гуманитарному творчеству, изобретательству» и поступившим на обучение в образовательные организации высшего образования по очной форме обучения по программам бакалавриата и программам специалитета. Эти гранты, выдача которых предусмотрена постановлением правительства, ежегодно назначаются не более чем 1200 грантополучателям.

Сейчас гранты фонда «Талант и успех» физическим лицам облагаются НДФЛ, говорится в пояснительной записке, но «в целях реализации мер социальной поддержки» было бы целесообразно включить его в перечень организаций, чьи гранты не подлежать налогообложению. Для этого имеются все необходимые основания, поскольку фонд является некоммерческой организацией, а его гранты предоставляются для поддержки лиц, которые проявили выдающиеся способности, указывают авторы проекта, подчеркивая, что его принятие не потребует дополнительных расходов из средств бюджета.

Фонд «Талант и успех» создан другом Владимира Путина виолончелистом Сергеем Ролдугиным, среди учредителей также балерина Светлана Захарова, математики Станислав Смирнов и Иван Ященко, хоккеист Владимир Каменский, худрук Академического оркестра Филармонии Санкт-Петербурга Юрий Каменский. «Талант и успех» является учредителем образовательного центра для талантливых детей «Сириус» в Сочи.