Треть россиян считают, что живут в лучший период истории страны, – «Левада-центр»

Почти треть россиян полагают, что жизнь в России при Владимире Путине лучше, чем когда-либо за последние 100 лет, еще 29% считают идеальным периодом эпоху Леонида Брежнева, а жизнь до революции 1917 г. нравится лишь 6% респондентов. Таковы результаты опроса «Левада-центра», приуроченного к 100-летию Февральской революции (см. график). За последние пять лет с 25 до 21% уменьшилось число тех, кто полагает, что крушение монархии привело к утрате Россией национального и государственного величия, и с 9 до 13% выросло количество расценивающих конец монархии как прогрессивный шаг в развитии страны. Наконец, 32% опрошенных (против 27% в феврале 2012 г.) считают Февральскую революцию этапом на пути к Октябрьской революции и созданию первого в мире государства рабочих и крестьян, и всего 19% (против 24% пять лет назад) говорят, что события вековой давности ослабили Россию и привели к октябрьскому перевороту и крушению страны.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте

NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)

NEW подарки и скидки от наших партнеров