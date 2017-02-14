Международная жизнь
Статья опубликована в № 4262 от 14.02.2017 под заголовком: В погоне за Ангелой Меркель

Немецкие социал-демократы обогнали по популярности партию Ангелы Меркель

Но их лидерство может оказаться краткосрочным, считают эксперты
Шульц был популярен, но работал на европейском уровне
Шульц был популярен, но работал на европейском уровне
Ralf Roletschek

Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц меняет расклад предвыборной гонки в Германии, СДПГ теснит блок ХДС/ХСС канцлера Ангелы Меркель (выборы запланированы на сентябрь). Шульц объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост канцлера 24 января, после чего рейтинги партии пошли вверх и даже побили 10-летний рекорд: подобные высоты среди избирателей СДПГ брала последний раз в апреле 2006 г., а отметку в 30% преодолевала лишь в октябре 2012 г. (см. график) Последние восемь лет партия такими цифрами похвастаться не могла: в 2009 г. с 23% потерпела сокрушительное поражение и ушла в оппозицию, в 2013 г., лишь немного улучшив результат, вошла в коалицию с ХДС/ХСС, получив шесть из 16 портфелей в правительстве. Шульц был популярен, но работал на европейском уровне: больше 20 лет был членом Европарламента, а последние пять лет был его председателем. В воскресенье специальным собранием депутатов бундестага и региональных палат президентом был выбран социал-демократ Франк-Вальтер Штайнмайер, что многие расценили как еще один камень в огород Меркель.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
  • NEW скидка 50% на одну из конференций «Ведомостей» по вашему выбору (действует для годовых подписчиков)
  • NEW подарки и скидки от наших партнеров
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике