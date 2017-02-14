Советник Трампа Майкл Флинн подал в отставку

Поводом стали не сами контакты с российским послом, а то, что Флинн не полностью проинформировал о них команду Трампа

Советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн подал в отставку поздно вечером 13 февраля на фоне подозрений, что он еще до инаугурации Дональда Трампа мог обсуждать вопрос санкций с российским послом Сергеем Кисляком. Об отставке Флинна сообщает Reuters со ссылкой на официальное сообщение Белого дома. Он подал заявление через несколько часов после того, как Трамп через представителя сказал журналистам, что изучает ситуацию и обсуждает ее с вице-президентом Майком Пенсом. Чиновник ранее заверял Пенса, что о санкциях с послом России не говорил. Пенс, основываясь на том, что услышал от Флинна, публично заявлял, что тот не обсуждал санкции с российским дипломатом. Уже после этого Флинн допустил в разговорах с чиновниками Белого дома, что вопрос санкций все же мог возникать в ходе беседы, которая состоялась 29 декабря, когда администрация Барака Обамы ввела новые ограничительные меры против России из-за хакерских атак. Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер недавно заверял, что Трамп совершенно не представлял, что его советник мог затрагивать тему санкций в беседе с российским представителем, напоминает Fox News.

«К сожалению, из-за стремительного развития событий я по недосмотру представил избранному вице-президенту и другим неполную информацию о моих телефонных разговорах с российским послом. Я принес искренние извинения президенту и вице-президенту, и они их приняли», – говорится в письме Флинна об отставке.

Кандидат на смену Дэвид Петреус покинул пост директора ЦРУ в ноябре 2011 г., когда ФБР уличило его в тайном романе с журналисткой Полой Бродуэлл, которая писала его биографию. Анализ их электронной переписки показал, что угрозы интересам безопасности государства их роман не представлял. Официально поводом для отставки стало поведение, не совместимое со статусом руководителя разведки и примерного супруга.

Временно исполняющим обязанности советника президента по национальной безопасности назначен генерал в отставке Джозеф Келлог, сообщил Белый дом. В ВС США Келлог служил с 1967 по 2003 г., недавно в течение некоторого времени он был главой аппарата Совета национальной безопасности Белого дома. Трамп пока определяет, кто займет пост советника на постоянной основе. По словам представителя Белого дома, в частности, рассматривается кандидатура бывшего директора ЦРУ генерала в отставке Дэвида Петреуса.

О том, что Флинн в частном порядке обсуждал санкции против России с послом Сергеем Кисляком в течение месяца, предшествовавшего инаугурации, вопреки заверениям людей из команды Трампа, 10 февраля сообщила The Washington Post со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников. Некоторые высокопоставленные чиновники сочли эти контакты неуместными. По их мнению, это незаконно могло дать Кремлю сигнал, что можно ждать облегчения санкций, введенных администрацией Барака Обамы. Другие чиновники говорили, что санкции, да, обсуждались, но они не видят признаков того, чтобы Флинн намеревался пообещать послу, что после инаугурации можно ждать конкретных решений. Информацию об этих контактах до сих пор изучает ФБР, поскольку на них обратили внимание чиновники еще прежней администрации США, писала газета. В команде Обамы были обеспокоены тем, что на фоне обвинений России в организации хакерских атак значимый член команды будущего президента мог обсуждать с Москвой ответные действия США на эти атаки и иные последствия.

На прошлой неделе сначала Флинн отрицал, что обсуждал санкции с Кисляком. Затем его представитель на запрос издания ответил, что Флинн «указал, что не помнит, чтобы они обсуждали санкции, но не может быть полностью уверен, что эта тема ни разу не возникала».

«Если я правильно понимаю, общение Флинна и Кисляка, какие-то разговоры имели место, но лучше это подтвердить в МИДе. В остальном информация неверная», – говорил 10 февраля пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, когда его попросили прокомментировать информацию об обсуждении санкций.

В начале этой недели The Washington Post со ссылкой на анонимные источники в Белом доме сообщила, что после статьи о контактах Флинна с Кисляком его позиции внутри администрации ослабли и чиновники стали задумываться, можно ли ему доверять. «Все ножи направлены на Флинна», – отмечал один из собеседников газеты.

Затем опять же The Washington Post сообщила, что уже минюст США предупредил Белый дом, что советник Флинн скомпрометировал себя связями с представителями России. Автором предупреждения была и. о. генпрокурора Салли Йейтс, назначенная в минюст еще при Обаме, которая затем была уволена после выражения несогласия с «иммиграционным запретом» Трампа. Минюст объяснял, что подозрения в адрес советника основываются на том, что он вводил в заблуждение товарищей по команде относительно своих переговоров с послом России. Обеспокоенность Йейтс разделяли также главы Национальной разведки Джеймс Клеппер и ЦРУ Джон Бреннан в администрации экс-президента Барака Обамы. Трамп был в курсе предупреждений, а в самой администрации «изучали ситуацию» в течение недель, писала газета.

В частном порядке Трамп говорил, что противоречивая ситуация, которая складывается вокруг Флинна, нежелательна, говорят источники The Wall Stret Journal. Источник этого издания рассказывал, что близкий к Трампу советник Стив Бэннон в выходные ужинал с Флинном; другой источник говорил, что Бэннон собирался оставить Флинна в команде, но при этом планировал и «быть готовым» к тому, чтобы расстаться с ним.

Незадолго до отставки Fox News отмечал, что ближайший круг президента все менее становится похож на реалити-шоу The Apprentice, которое ранее вел Трамп, отсеивавший участников-неудачников яркой фразой «Вы уволены!», а на реалити-шоу вроде «Последнего героя». АР отмечает, что уход Флинна – серьезное изменение в самом высшем слое команды Трампа менее чем за первый месяц его президентства. По мнению этого агентства, вскрывшаяся информация о том, что советник обсуждал санкции с послом страны, против которой они были введены, – это очередной дестабилизирующий удар по администрации, которая уже испытывает проблемы с проведением заявленной политики, допустила ряд ошибок в сфере пиара и понесла крупное поражение в суде.

Отставка Флинна через три недели после инаугурации Трампа добавляет сумятицы администрации, работа которой уже вызвала волну массовых протестов и решение суда о блокировке указа президента о запрете на въезд в США гражданам семи мусульманских стран, соглашается Bloomberg. Агентство отмечает, что скандал вокруг неуместных контактов Флинна с российскими представителями противоречит тому, что Трамп и его команда дошли до Белого дома в основном благодаря обещаниям защитить США от зарубежных террористов.

С момента создания Совета национальной безопасности при Белом доме 70 лет назад им по очереди руководили 25 человек, напоминает Reuters. И ни разу это не был такой человек, как Флинн, назначенец Трампа, который еще до вступления в эту должность попал под расследование ФБР, следовательно, мог представлять собой угрозу безопасности, отмечает агентство.