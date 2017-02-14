Безопасность и право

Представители президента и правительства раскритиковали механизм расчета ущерба с виновника ДТП

Конституционный суд рассматривает жалобу о выплатах по ОСАГО для невиновных в аварии
Конституционный суд решит, должны ли виновники ДТП компенсировать пострадавшим разницу между выплатами по ОСАГО
Конституционный суд решит, должны ли виновники ДТП компенсировать пострадавшим разницу между выплатами по ОСАГО
Юрий Смитюк / ТАСС

Конституционный суд решит, должны ли виновники ДТП компенсировать пострадавшим разницу между выплатами по ОСАГО, которые рассчитываются с учетом износа деталей, и реальной стоимостью ремонта. Поводом для проверки соответствующих положений Гражданского кодекса стали жалобы четверых жителей Краснодарского края, которые получили страховые выплаты на ремонт своих автомобилей по ОСАГО, но пытались в судебном порядке дополнительно взыскать с виновников аварий недостающие суммы. Краснодарский краевой суд отказал им, ссылаясь на нормы Гражданского кодекса и разъяснения Верховного суда, который считает: потерпевший может требовать от причинителя вреда лишь сумму ущерба, рассчитанную по Единой методике определения размера расходов на восстановительный ремонт, т. е. с учетом износа подлежащих замене деталей, узлов и агрегатов. Но такой подход не позволяет восстановить нарушенные права в полном объеме, жаловались автовладельцы.

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Их позиция нашла неожиданную поддержку у представителей правительства и президента. Они доказывали, что нормы Гражданского кодекса не противоречат Конституции, поскольку не предполагают подобных ограничений — это самодеятельность Верховного суда. «Представим, что вашу квартиру залили сверху соседи. Если следовать логике Верховного суда, то для ремонта мы должны найти такие же изношенные обои и краску старую — иначе у владельца квартиры возникнет необоснованное обогащение», - рассуждал представитель президента в Конституционном суде Михаил Кротов. «Я бы хотел посмотреть на того механика, который возьмет на себя ответственность за установку изношенной детали», - горячился он.

«Я понимаю, почему мы защищаем страховые компании, - поддержал коллегу представитель правительства в Конституционном суде Михаил Барщевский. - Но правонарушитель, почему мы его так активно защищаем?» Автовладелец потратил время на оформление документов, «попал на деньги», потому что за ремонт ему не доплатили, месяц без машины ходит и даже не имеет права на адекватную компенсацию, возмущался Баршевский. По его мнению, в последнее время в общественной жизни вообще «слишком много государства появилось» - скоро Минкультуры издаст инструкцию, как объясняться в любви. Представитель правительства выразил уверенность в том, что Конституционный суд сумеет дать правильное толкование нормы, которое суды будут применять в защиту потерпевших. Сходную позицию заняла Генпрокуратура - получается, потерпевшие лишаются права на полное возмещение ущерба только потому, что их обидчик был застрахован в ДТП от мер неправового воздействия, так типичных для девяностых годов.

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Но самым горячим защитником действующей методики расчета ущерба оказался президент Российского союза страховщиков Игорь Юргенс. Главное зло — автоюристы, объяснял он. Если в Москве судебные расходы укладываются в восемь процентов от суммы компенсации, то в провинции до 23% уходит в карманы юридических фирм. «Это организованное преступное сообщество, которому преступные схемы принесли 16 млрд, а еще 9 млрд было списано по непонятным основаниям», - возмущался Юргенс. И Конституционный суд может открыть дорогу для легализации злоупотреблений, предупреждал он.

Впрочем, напомнила участникам спора представитель Госдумы Татьяна Касаева, нижняя палата парламента в первом чтении уже приняла поправки в закон об ОСАГО, предусматривающие приоритет ремонта перед денежными выплатами, — они должны снять возникшие противоречия.

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