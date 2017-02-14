Представители президента и правительства раскритиковали механизм расчета ущерба с виновника ДТП

Конституционный суд решит, должны ли виновники ДТП компенсировать пострадавшим разницу между выплатами по ОСАГО, которые рассчитываются с учетом износа деталей, и реальной стоимостью ремонта. Поводом для проверки соответствующих положений Гражданского кодекса стали жалобы четверых жителей Краснодарского края, которые получили страховые выплаты на ремонт своих автомобилей по ОСАГО, но пытались в судебном порядке дополнительно взыскать с виновников аварий недостающие суммы. Краснодарский краевой суд отказал им, ссылаясь на нормы Гражданского кодекса и разъяснения Верховного суда, который считает: потерпевший может требовать от причинителя вреда лишь сумму ущерба, рассчитанную по Единой методике определения размера расходов на восстановительный ремонт, т. е. с учетом износа подлежащих замене деталей, узлов и агрегатов. Но такой подход не позволяет восстановить нарушенные права в полном объеме, жаловались автовладельцы.

Их позиция нашла неожиданную поддержку у представителей правительства и президента. Они доказывали, что нормы Гражданского кодекса не противоречат Конституции, поскольку не предполагают подобных ограничений — это самодеятельность Верховного суда. «Представим, что вашу квартиру залили сверху соседи. Если следовать логике Верховного суда, то для ремонта мы должны найти такие же изношенные обои и краску старую — иначе у владельца квартиры возникнет необоснованное обогащение», - рассуждал представитель президента в Конституционном суде Михаил Кротов. «Я бы хотел посмотреть на того механика, который возьмет на себя ответственность за установку изношенной детали», - горячился он.

«Я понимаю, почему мы защищаем страховые компании, - поддержал коллегу представитель правительства в Конституционном суде Михаил Барщевский. - Но правонарушитель, почему мы его так активно защищаем?» Автовладелец потратил время на оформление документов, «попал на деньги», потому что за ремонт ему не доплатили, месяц без машины ходит и даже не имеет права на адекватную компенсацию, возмущался Баршевский. По его мнению, в последнее время в общественной жизни вообще «слишком много государства появилось» - скоро Минкультуры издаст инструкцию, как объясняться в любви. Представитель правительства выразил уверенность в том, что Конституционный суд сумеет дать правильное толкование нормы, которое суды будут применять в защиту потерпевших. Сходную позицию заняла Генпрокуратура - получается, потерпевшие лишаются права на полное возмещение ущерба только потому, что их обидчик был застрахован в ДТП от мер неправового воздействия, так типичных для девяностых годов.

Но самым горячим защитником действующей методики расчета ущерба оказался президент Российского союза страховщиков Игорь Юргенс. Главное зло — автоюристы, объяснял он. Если в Москве судебные расходы укладываются в восемь процентов от суммы компенсации, то в провинции до 23% уходит в карманы юридических фирм. «Это организованное преступное сообщество, которому преступные схемы принесли 16 млрд, а еще 9 млрд было списано по непонятным основаниям», - возмущался Юргенс. И Конституционный суд может открыть дорогу для легализации злоупотреблений, предупреждал он.

Впрочем, напомнила участникам спора представитель Госдумы Татьяна Касаева, нижняя палата парламента в первом чтении уже приняла поправки в закон об ОСАГО, предусматривающие приоритет ремонта перед денежными выплатами, — они должны снять возникшие противоречия.