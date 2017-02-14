Народный фронт займется «убитыми» дорогами

Общероссийский народный фронт (ОНФ) считает необходимым при оценке работы региональных властей обращать внимание на то, насколько оперативно местные власти устраняют локальные дорожные дефекты и учитывают ли при этом мнение граждан. Об этом заявил во вторник на презентации проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» координатор проекта, депутат Госдумы Александр Васильев.

Сейчас муниципальная дорожная сеть находится «в ненормативном состоянии» на 90%, региональная — на 70%, федеральная сеть требует ремонта на 20% участков, при этом в стране около 40 млн автомобилистов, напомнил депутат. Лидер ОНФ Владимир Путин в сентябре 2016 г. говорил, что к 2025 г. 85% дорог в крупных агломерациях с наибольшим количеством населения должны соответствовать современным нормативам.

Проект ОНФ представляет собой интерактивный сайт, где пользователи смогут отмечать на карте плохие дороги: для этого нужно выбрать город, где расположена разрушенная дорога, отметить ее расположение на карте и загрузить фотографию с описанием проблемы. Таким образом граждане cмогут влиять на дорожную политику и бороться с оперативными проблемами — от ям на дорогах до неработающих светофоров, уверен Васильев. В конце года, по его словам, будет составлен общероссийский рейтинг дорог, который направят в администрации регионов и муниципалитетов для внесения дорог в планы по ремонту на 2018 г. Кроме того, в конце года ОНФ запустит мобильное приложение, с помощью которого также можно будет добавлять на карту локальные дорожные дефекты.

На основе полученных данных ОНФ будет анализировать гибкость работы региональных властей и оценивать ответственность заказчика за проделанную работу, поясняет координатор проекта: «Вопрос в том, насколько реализуют местные власти полученные рекомендации, насколько они готовы будут взаимодействовать с ОНФ, насколько их планы будут отвечать запросам жителей». Заодно проект позволит наиболее активным пользователям рассчитывать на карьерный рост, полагает Васильев: «Наше движение уже «вырастило» не одного муниципального депутата: наиболее амбициозные пользователи будут находиться в поле нашего внимания». Вместе с тем проект ОНФ выгодно отличается от похожих более ранних инициатив, в том числе и от проекта Алексея Навального «Росяма», уверяет депутат: «Если «Росяма» представляет собой просто сайт, то мы напрямую коммуницируем с автомобилистами».

Подобный проект не поможет автомобилистам в борьбе с разрушенными дорогами и не отличается по существу от других уже существующих проектов, возражает бывший депутат Госдумы, председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин. По его словам, проект ОНФ занимается диагностированием, но «с этим у нас проблем и так нет, мы все знаем, в каком состоянии у нас находятся дороги». Проблема же заключается в поиске эффективных мер: как сделать так, чтобы дороги стали качественными, а из бюджета перестали воровать деньги, говорит Похмелкин. Переломить ситуацию проект ОНФ не сможет, это только пиар, уверен он. Менять дорожную политику нужно посредством вовлечения страховых компаний в ремонт дорог, ведь около трети дорожно-транспортных происшествий происходят именно по вине дорожных служб, подчеркивает эксперт: «В Европе и Америке вопросами дорожных служб активно занимаются страховые компании, чтобы не нести убытки из-за большого количество ДТП. В этом случае дороги будут становиться качественнее и будет решена проблема коррупции».

Новый проект ОНФ вряд ли будет использован Владимиром Путиным в ходе президентской избирательной кампании, считает политолог Михаил Виноградов. Тема качества дорог не слишком перспективна и увеличивает социальный пессимизм, поясняет он: «В этом плане слово "убитый" тоже не очень удачное - добавляет проекту медийности, но не добавляет оптимизма». Для использования этой темы перед выборами потребуется кратно увеличить расходы на дорожный ремонт, но летом это чревато ростом пробок, а потом нужно будет сделать так, чтобы к следующей весне про ремонт не забыли и чтобы морозы не уничтожили его результаты, отмечает эксперт. В «перехвате» дорожной повестки у оппозиции тоже ничего неожиданного нет, добавляет Виноградов: «Перехват повестки по той же коррупции шел последние три-четыре года, но не сказать, чтобы очень успешно. По дорогам то же самое».