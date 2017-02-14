Власть

Народный фронт займется «убитыми» дорогами

Правда, использовать эту тему на выборах-2018 вряд ли удастся, считают эксперты
Проект ОНФ представляет собой интерактивный сайт, где пользователи смогут отмечать на карте плохие дороги
Проект ОНФ представляет собой интерактивный сайт, где пользователи смогут отмечать на карте плохие дороги
С. Портер / Ведомости

Общероссийский народный фронт (ОНФ) считает необходимым при оценке работы региональных властей обращать внимание на то, насколько оперативно местные власти устраняют локальные дорожные дефекты и учитывают ли при этом мнение граждан. Об этом заявил во вторник на презентации проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» координатор проекта, депутат Госдумы Александр Васильев.

Сейчас муниципальная дорожная сеть находится «в ненормативном состоянии» на 90%, региональная — на 70%, федеральная сеть требует ремонта на 20% участков, при этом в стране около 40 млн автомобилистов, напомнил депутат. Лидер ОНФ Владимир Путин в сентябре 2016 г. говорил, что к 2025 г. 85% дорог в крупных агломерациях с наибольшим количеством населения должны соответствовать современным нормативам.

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Проект ОНФ представляет собой интерактивный сайт, где пользователи смогут отмечать на карте плохие дороги: для этого нужно выбрать город, где расположена разрушенная дорога, отметить ее расположение на карте и загрузить фотографию с описанием проблемы. Таким образом граждане cмогут влиять на дорожную политику и бороться с оперативными проблемами — от ям на дорогах до неработающих светофоров, уверен Васильев. В конце года, по его словам, будет составлен общероссийский рейтинг дорог, который направят в администрации регионов и муниципалитетов для внесения дорог в планы по ремонту на 2018 г. Кроме того, в конце года ОНФ запустит мобильное приложение, с помощью которого также можно будет добавлять на карту локальные дорожные дефекты.

На основе полученных данных ОНФ будет анализировать гибкость работы региональных властей и оценивать ответственность заказчика за проделанную работу, поясняет координатор проекта: «Вопрос в том, насколько реализуют местные власти полученные рекомендации, насколько они готовы будут взаимодействовать с ОНФ, насколько их планы будут отвечать запросам жителей». Заодно проект позволит наиболее активным пользователям рассчитывать на карьерный рост, полагает Васильев: «Наше движение уже «вырастило» не одного муниципального депутата: наиболее амбициозные пользователи будут находиться в поле нашего внимания». Вместе с тем проект ОНФ выгодно отличается от похожих более ранних инициатив, в том числе и от проекта Алексея Навального «Росяма», уверяет депутат: «Если «Росяма» представляет собой просто сайт, то мы напрямую коммуницируем с автомобилистами».

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Подобный проект не поможет автомобилистам в борьбе с разрушенными дорогами и не отличается по существу от других уже существующих проектов, возражает бывший депутат Госдумы, председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин. По его словам, проект ОНФ занимается диагностированием, но «с этим у нас проблем и так нет, мы все знаем, в каком состоянии у нас находятся дороги». Проблема же заключается в поиске эффективных мер: как сделать так, чтобы дороги стали качественными, а из бюджета перестали воровать деньги, говорит Похмелкин. Переломить ситуацию проект ОНФ не сможет, это только пиар, уверен он. Менять дорожную политику нужно посредством вовлечения страховых компаний в ремонт дорог, ведь около трети дорожно-транспортных происшествий происходят именно по вине дорожных служб, подчеркивает эксперт: «В Европе и Америке вопросами дорожных служб активно занимаются страховые компании, чтобы не нести убытки из-за большого количество ДТП. В этом случае дороги будут становиться качественнее и будет решена проблема коррупции».

Новый проект ОНФ вряд ли будет использован Владимиром Путиным в ходе президентской избирательной кампании, считает политолог Михаил Виноградов. Тема качества дорог не слишком перспективна и увеличивает социальный пессимизм, поясняет он: «В этом плане слово "убитый" тоже не очень удачное - добавляет проекту медийности, но не добавляет оптимизма». Для использования этой темы перед выборами потребуется кратно увеличить расходы на дорожный ремонт, но летом это чревато ростом пробок, а потом нужно будет сделать так, чтобы к следующей весне про ремонт не забыли и чтобы морозы не уничтожили его результаты, отмечает эксперт. В «перехвате» дорожной повестки у оппозиции тоже ничего неожиданного нет, добавляет Виноградов: «Перехват повестки по той же коррупции шел последние три-четыре года, но не сказать, чтобы очень успешно. По дорогам то же самое».

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Президент Владимир Путин во время посещения выставки "Сделано в России"
Денис Абрамов / Ведомости
Президент Владимир Путин во время посещения выставки "Сделано в России"
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Выставка "Сделано в России"
Денис Абрамов / Ведомости
Выставка "Сделано в России"
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Президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра выставки
Денис Абрамов / Ведомости
Президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра выставки
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Выставка "Сделано в России"
Денис Абрамов / Ведомости
Выставка "Сделано в России"
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Президент Владимир Путин во время посещения выставки "Сделано в России"
Денис Абрамов / Ведомости
Президент Владимир Путин во время посещения выставки "Сделано в России"
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Денис Абрамов / Ведомости
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Президент Владимир Путин на пленарном заседании
Денис Абрамов / Ведомости
Президент Владимир Путин на пленарном заседании
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Президент Владимир Путин на пленарном заседании
Денис Абрамов / Ведомости
Президент Владимир Путин на пленарном заседании
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Денис Абрамов / Ведомости
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Президент Владимир Путин на пленарном заседании
Денис Абрамов / Ведомости
Президент Владимир Путин на пленарном заседании
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Денис Абрамов / Ведомости
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Выставка "Сделано в России"
Денис Абрамов / Ведомости
Выставка "Сделано в России"
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Выставка "Сделано в России"
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Выставка "Сделано в России"
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