Председатель комитета по экономической политике Петербурга ушла в отставку

Председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга Елена Ульянова ушла в отставку. Информацию об это опубликовал пресс-секретарь губернатора Георгия Полтавченко Андрей Кибитов в Twitter.

Губернатор Петербурга подписал ее заявление об уходе по собственному желанию, добавил он, уточнив, что исполняющий обязанности председателя комитета по экономической политике будет назначен сегодня. Пресс-секретарь Ульяновой сообщила, что не знает, чем она планирует заняться после отставки. «Сначала она планирует немного отдохнуть», - говорит собеседник «Ведомостей». По сведениям «Фонтанки», чиновница планирует вернуться в бизнес.

Последним проектом Ульяновой в должности стала обновленная стратегия развития города до 2035 г., которую она представила вчера на заседании городского правительства. По базовому сценарию, до 2035 г. физический объем ВРП Петербурга в сопоставимых ценах будет ежегодно расти примерно на 3%, доля инвестиций в основной капитал увеличится с 18 до 20% ВРП, номинальная зарплата будет расти примерно на 5% в год. Основной прирост ВРП, согласно стратегии, обеспечат фармацевтика, IT и туристическая отрасль.

Ульянова возглавила комитет в феврале 2015 г., сменив на этой должности Анатолия Котова. Ей 40 лет, она окончила Санкт-Петербургский государственный технический университет (кафедра мировой экономики). С 1997 по 2000 г. работала аудитором в Arthur Andersen, с 2000 по 2003 г. - заместителем гендиректора по финансам Ломоносовского фарфорового завода. С 2006 по 2012 г. возглавляла департамент управленческого консультирования Deloitte в Петербурге. В 2013 г. она стала членом совета директоров «Корпорации СБР» (развивает DIY-сеть «Метрика»).