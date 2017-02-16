Итоги выборов на избирательных участках преобразуют в QR-код

Центризбирком в среду утвердил технические требования к комплексу обработки бюллетеней (КОИБ) нового образца. КОИБ-2017 будет считать на секунду медленнее (на обработку одного бюллетеня ему дается 5 секунд, а не 4, как до сих пор) и станет тяжелее. Смягчение технических требований связано с необходимостью увеличить конкуренцию при поиске производителя, объяснил участникам заседания член ЦИК Антон Лопатин. Он напомнил, что спрос на КОИБы в регионах очень велик, техники не хватает. Выпуск урн предыдущего образца (КОИБ-2010) проводился в рамках программы технического переоснащения избирательной системы. В 2015 г. программа была спешно свернута под тем предлогом, что техника не рассчитана на участие в выборах большого количества партий (см. врез). В ЦИК рассчитывают, что выпуск КОИБов нового образца удастся возобновить уже в этом году. Бюджет проекта – около 0,5 млрд руб., говорит собеседник «Ведомостей» в ЦИК. Однако в два с лишним раза выросла стоимость КОИБа, который и до кризиса стоил недешево (110 000 руб. за штуку. – «Ведомости»). Новый КОИБ должен уметь сканировать более длинный бюллетень (не 60 см, как сейчас, а все 80) и уметь одновременно считать до девяти различных видов бюллетеней. Кроме того, он должен проверять контрольные соотношения протокола и предупреждать, если они нарушены. При изготовлении итогового протокола КОИБ-2017 должен уметь преобразовывать стандартный набор данных в машиночитаемый код (QR-код), который позволит ускорить процесс введения данных протоколов в ГАС «Выборы» (сейчас это делается вручную). Согласно принятому в среду решению ЦИК с июля 2017 г. избиркомы получат право применять QR-код при проведении выборов любого уровня. Впервые технологию опробовали в Санкт-Петербурге на выборах в Госдуму в сентябре 2016 г. В 2017 г. апробация технологии будет идти в регионах в тестовом режиме, сообщил зампредседателя ЦИК Николай Булаев, а в единый день голосования в сентябре – уже в более широком формате. Член ЦИК Евгений Колюшин опасается, что внедрение QR-кода приведет к усилению административного ресурса: для перевода данных в машиночитаемый вид нужны компьютеры, не во всех избирательных комиссиях они есть, придется просить у местных властей.

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