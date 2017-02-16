Сенаторам не хватает стажа для повышенной пенсии

Комиссия по законопроектной деятельности правительства одобрила проект председателя комитета по социальной политике Совфеда Валерия Рязанского и других сенаторов о сохранении надбавки к пенсии для членов палаты, не проработавших в ней пять лет (см. врез). Согласно новому законодательству об увеличении пенсионного возраста для госслужащих сенаторы и депутаты могут получать ежемесячную доплату к пенсии только в случае, если срок их полномочий был не менее пяти лет. Но сенаторы могут наделяться полномочиями в течение месяца со дня первого заседания или после инаугурации губернатора – таким образом, срок их полномочий может быть меньше пяти лет. Поправки в закон о статусе члена Совета Федерации и депутата Госдумы предлагают засчитывать в срок полномочий сенатора время cо дня вступления в должность главы региона или со дня первого заседания заксобрания до дня вступления в силу решения о наделении полномочиями нового сенатора. Сенаторы считают необходимым сохранить себе на этот период условия «транспортного, медицинского, бытового» обеспечения, право на жилое помещение.

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