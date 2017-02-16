Власть
Статья опубликована в № 4264 от 16.02.2017 под заголовком: Сенаторы не обеднеют

Сенаторам не хватает стажа для повышенной пенсии

Правительство согласилось изменить порядок исчисления срока их полномочий
Правительство одобрило предложение сенаторов удлинить срок их полномочий так, чтобы они не лишались прибавки к пенсии
Правительство одобрило предложение сенаторов удлинить срок их полномочий так, чтобы они не лишались прибавки к пенсии
А. Гордеев / Ведомости

Комиссия по законопроектной деятельности правительства одобрила проект председателя комитета по социальной политике Совфеда Валерия Рязанского и других сенаторов о сохранении надбавки к пенсии для членов палаты, не проработавших в ней пять лет (см. врез). Согласно новому законодательству об увеличении пенсионного возраста для госслужащих сенаторы и депутаты могут получать ежемесячную доплату к пенсии только в случае, если срок их полномочий был не менее пяти лет. Но сенаторы могут наделяться полномочиями в течение месяца со дня первого заседания или после инаугурации губернатора – таким образом, срок их полномочий может быть меньше пяти лет. Поправки в закон о статусе члена Совета Федерации и депутата Госдумы предлагают засчитывать в срок полномочий сенатора время cо дня вступления в должность главы региона или со дня первого заседания заксобрания до дня вступления в силу решения о наделении полномочиями нового сенатора. Сенаторы считают необходимым сохранить себе на этот период условия «транспортного, медицинского, бытового» обеспечения, право на жилое помещение.

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