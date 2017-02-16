Комитет Кудрина знает, как реформировать Общественную палату

Эксперты Общероссийского гражданского форума (ОГФ), проводимого Комитетом гражданских инициатив (КГИ) Алексея Кудрина, признали деятельность Общественной палаты неэффективной. По итогам обнародованного в среду исследования с участием 140 экспертов «единицу» и «двойку» (по 10-балльной шкале) палате поставили 37%, «тройку» – 25%. На 10 баллов ее работу оценили 3% опрошенных. Повысить эффективность палаты как института можно, изменив ее состав и принципы формирования, полагают эксперты. Для этого, в частности, нужно провести честные выборы, отказаться от тотального контроля за ее формированием со стороны Кремля и региональных администраций и допустить в палату НКО, признанные иностранными агентами. В качестве примера такой «перезагрузки» приводится Центризбирком, который благодаря смене состава «демонстрирует новый стиль работы». Эксперты также предлагают расширить полномочия палаты, в том числе наделив ее правом законодательной инициативы и общественного контроля, и создать совместные рабочие группы с парламентом и НКО для работы над законодательством. При этом 10% экспертов считают, что улучшить Общественную палату невозможно и надо ее упразднить.

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