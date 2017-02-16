Демократия
Статья опубликована в № 4264 от 16.02.2017 под заголовком: Общество недовольно своей палатой

Комитет Кудрина знает, как реформировать Общественную палату

Но замкнуть на себя работу с гражданским обществом ему вряд ли удастся, считает эксперт
Эксперты Общероссийского гражданского форума (ОГФ), проводимого Комитетом гражданских инициатив (КГИ) Алексея Кудрина, признали деятельность Общественной палаты неэффективной
Эксперты Общероссийского гражданского форума (ОГФ), проводимого Комитетом гражданских инициатив (КГИ) Алексея Кудрина, признали деятельность Общественной палаты неэффективной
А. Гордеев / Ведомости

Эксперты Общероссийского гражданского форума (ОГФ), проводимого Комитетом гражданских инициатив (КГИ) Алексея Кудрина, признали деятельность Общественной палаты неэффективной. По итогам обнародованного в среду исследования с участием 140 экспертов «единицу» и «двойку» (по 10-балльной шкале) палате поставили 37%, «тройку» – 25%. На 10 баллов ее работу оценили 3% опрошенных. Повысить эффективность палаты как института можно, изменив ее состав и принципы формирования, полагают эксперты. Для этого, в частности, нужно провести честные выборы, отказаться от тотального контроля за ее формированием со стороны Кремля и региональных администраций и допустить в палату НКО, признанные иностранными агентами. В качестве примера такой «перезагрузки» приводится Центризбирком, который благодаря смене состава «демонстрирует новый стиль работы». Эксперты также предлагают расширить полномочия палаты, в том числе наделив ее правом законодательной инициативы и общественного контроля, и создать совместные рабочие группы с парламентом и НКО для работы над законодательством. При этом 10% экспертов считают, что улучшить Общественную палату невозможно и надо ее упразднить.

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