BBC сняла фильм об угрозах российских футбольных фанатов

Российские футбольные хулиганы грозят английским фанатам, что им «100% гарантированы нападения» на чемпионате мира в России, а один из них якобы заявил, что массовые беспорядки на чемпионате Европы 2016 г. произошли с разрешения Кремля. Как пишет Guardian, это следует из анонса документального фильма BBC о российских футбольных болельщиках. «Российская армия хулиганов» (Russia's Hooligan Army) выйдет в эфир в четверг вечером.

Фанат «Вася Киллер», которого подозревают в дистанционной организации побоища в Марселе, заявил, что во Францию поехали «Специальные военизированные отряды футбольных хулиганов, которых Владимир Владимирович Путин отправил покорять Европу», цитирует Guardian. Летом 2016 г. двоюродный брат «Васи-Киллера» - Василия Степанова - адвокат Сергей Жорин говорил «МК», что западные СМИ объявили его организатором беспорядков во Франции, хотя Степанов в это время был с семьей на даче и вообще к тому моменту отошел от «фанатских» дел. Также «Вася» сказал BBC, что участие в выходках фанатов воспитало в нем мужество и принципы, а также давало ощущение, «что ты на вершине Эвереста и способен на все».

«Денис», из «Орловских мясников», который, по данным Guardian, руководил группой участников беспорядков в Марселе, пообещал английским фанатам, что их будут бить - сто процентов. Он посоветовал им брать с собой семью, детей, а то если они пойдут на стадион с приятелем-мужчиной, то пусть рассчитывают, что им надерут задницы. Преимущество над другими фанатами в Марселе им дала, по словам «Дениса», подготовка и отработка навыков уличных драк.

Анонимный фанат из Ростова объяснил ВВС, что англичан будут бить, потому что они породили это явление - хулиганство, значит, им и достанется. Он добавил, что для одних чемпионат будет праздником футбола, для других - фестивалем насилия.

Председатель комитета Российского футбольного союза (РФС) по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин, бывший официальный представитель СКР, назвал фильм ВВС «очередным художественным вымыслом». Он сказал ТАСС, что верить ему и бояться - все равно, что «верить в старую пугалку о медведях, бродящих по русским городам и Красной площади». Он увидел в фильме очередное нагнетание темы, «которую используют английские СМИ после того, как их страна проиграла России право проведения ЧМ-2018», очередную попытку дискредитировать и российский чемпионат, и Россию в целом. Также он скептически отозвался о «творчестве ВВС». В фильме, предположил он, могли сняться актеры или провокаторы. Всех болельщиков он пригласил на чемпионат мира в 2018 г. и пообещал, что их будет ждать «отлично организованный чемпионат, в том числе по уровню безопасности».

В интервью «Р-Спорт» Маркин признал «не вполне удачным» эксперимент по привлечению самих фанатов к профилактике радикализма в своей среде , комментируя осеннее решение об исключении Всероссийского объединения болельщиков из РФС. Руководителя ВОБ Александра Шпрыгина задерживали во время чемпионата Европы во Франции и даже выдворяли оттуда. В Москве он был задержан в сентябре 2016 г. по запросу правоохранительных органов Франции и Германии. Западные СМИ после беспорядков в Марселе писали, что агрессивное поведение российских фанатов мог одобрять Кремль и публиковали фотографии Шпрыгина с Путиным.

Маркин считает верным вовлечение фанатов в подготовку к чемпионатам, но отмечает, что нужно учитывать и особенности их психологии. «Увы, выходцы из фанатского движения, как Александр Шпрыгин и компания, не восприняли полученный мандат как ответственность, а скорее – как некую индульгенцию. Они ощутили себя VIP-болельщиками, которым дозволено больше, чем просто фанатам. Но кроме организации шествий на чемпионатах Европы в Польше и Франции они просто ничего не умели. А во Франции с учетом польского опыта их уже ждали и воспринимали как угрозу, а не как союзников в деле обеспечения порядка и приема гостей из России», - объяснил он. По его словам, Шпрыгина «не просто так ... дважды выдворяли из Франции, а двух его соратников из ВОБ осудили за участие в массовых беспорядках в Марселе, а по сути – за игнорирование и публичный вызов французским организаторам».

Впрочем, в июне 2016 г., когда Маркин еще представлял СКР, он относился к дракам фанатов иначе. Заявление французского прокурора о том, что российские участники беспорядков выглядели как хорошо подготовленные бойцы, он прокомментировал твитом: «Нормальный мужик, каким он должен быть, вызывает у них удивление. Они же привыкли "мужиков" на гей-парадах видеть...»

Летом 2016 г. Guardian писала, что «значительное число участников жестоких и хорошо скоординированных нападений на английских и других фанатов в Марселе и Лилле были идентифицированы как представители российских «силовых структур»». Издание привело теорию своих высокопоставленных источников о том, что «санкционированный» Путиным «хулиганизм» - это продолжение так называемой «гибридной войны», проводимой Москвой, попытка «продемонстрировать силу России, опираясь при этом внутри страны на идею, что остальной мир против нее». Газета отметила, что тогда на фейковых страницах в сервисе микроблогов Twitter, которые, как полагают, были созданы для распространения кремлевских взглядов, появились сообщения, что российские фанаты были спровоцированы и что один из российских парламентариев написал в Twitter: «Молодцы, ребята, так держать!» Источник в британском правительстве заявил, что для того, чтобы определить «происхождение» тех, кто участвовал в беспорядках, были исследованы социальные медиа. «Сложно доказать, что все это было санкционировано Кремлем, но мы можем полагать, что некоторое количество [участвовавших в беспорядках] – это сотрудники силовых структур России», - сказал собеседник издания. «Все это похоже на то, что это продолжение гибридной войны, развязанной Путиным», - добавил он.

Газета также напомнила, что на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), Путин выразил удивление тем фактом, что в столкновениях, развернувшихся на чемпионате Европы, 200 россиян «отметелили» несколько тысяч англичан. Тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что публикация The Guardian – это очередной пример русофобской истерии.