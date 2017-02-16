Президентские управления обменяются департаментами

В управлении внутренней политики (УВП) и управлении по общественным проектам (УОП) президента продолжаются перемены, начатые после назначения первым замруководителя администрации Сергея Кириенко. Об этом «Ведомостям» рассказали бывший чиновник и человек, близкий к администрации президента. После прихода на основные руководящие позиции в УВП и УОП новых людей вакантным остается лишь пост замначальника УВП, отвечающего за работу с Госдумой и Советом Федерации. Основным кандидатом, по данным «Ведомостей», является замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Железняк. Настало время реорганизации под новые задачи, которая подразумевает перенастройку работы обоих управлений.

Переход ближайшего соратника Кириенко Сергея Новикова из УВП на должность начальника УОП сопровождался переносом и части его прежних полномочий из УВП – речь идет о департаменте информационной политики. Как рассказали «Ведомостям» два близких к администрации президента собеседника, кроме этого департамента УОП будут переподчинены департаменты по современным коммуникационным технологиям и по работе с гражданским обществом. Последний возглавляет человек из команды предшественника Кириенко Вячеслава Володина – Николай Свидро, который может быть заменен. А из УОП в УВП может перейти департамент, курирующий Общественную палату, отмечает один из собеседников.

Информдепартамент и департамент по коммуникационным технологиям действительно будут переключены на УОП – туда перейдут сотрудники этих управлений, подтверждает собеседник в администрации. Но кроме возможного переключения работы с Общественной палатой, из УОП в УВП ничего не перейдет, говорит он. Правильнее называть происходящее не переформатированием, а настройкой и оптимизацией, говорит человек, близкий к администрации президента.

Тест по математике​ По словам собеседников «Ведомостей», в конце прошлой недели прошла учеба для сотрудников УОП и УВП с тестированием, в том числе по математике. Несдача тестов может привести к увольнению. Учеба была, но тесты нужны для обозначения сотрудникам «зон профессионального развития», поясняет собеседник в администрации.

В самом УВП может поменять подчиненность как минимум один из департаментов – по данным «Коммерсанта», департамент по работе с партиями может быть передан от замначальника УВП Тимура Прокопенко (работал при Володине) к заместителю, отвечающему за парламент. У Прокопенко может остаться лишь департамент по взаимодействию с молодежными организациями. На пост замначальника УОП может перейти уполномоченный МИДа по правам человека Константин Долгов. «Никогда не комментирую газетные публикации, за шесть лет ни разу этого не делал», – сказал он «Ведомостям».

Реорганизация могла пройти раньше, если бы была объявлена обсуждавшаяся ранее реформа администрации, это развязало бы руки Кириенко и по кадровым вопросам, так как все сотрудники были бы выведены за штат, говорил «Ведомостям» в конце 2016 г. бывший федеральный чиновник. Поскольку этого не случилось, менять людей приходится в ручном режиме.

Оба управления подчинены Кириенко, в рамках своих компетенций он может делать такие рокировки, говорит политолог, бывший сотрудник УВП Андрей Колядин. На первый взгляд УОП «легкое», если перенести часть задач из УВП, то оно станет более серьезным, считает он: это усиливает позиции Новикова, а к этим задачам будет больше внимания. С другой стороны, можно будет разгрузить начальника УВП Андрея Ярина – он курирует важнейший территориальный блок, что заставляет его работать с 7.30 утра до 10 вечера, говорит Колядин.