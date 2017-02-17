Нужный правозащитникам закон о донаборе в ОНК, видимо, примут не раньше мая

Единоросс Дмитрий Вяткин внес в Госдуму законопроект о донаборе в общественные наблюдательные комиссии (ОНК) за местами принудительного содержания, разработанный совместно Советом по правам человека (СПЧ) при президенте, Общественной палатой и уполномоченным по правам человека. Согласно законопроекту дополнять состав ОНК совет Общественной палаты может по своей инициативе либо по предложению омбудсмена, СПЧ, ОНК или не менее трех руководящих органов общественных объединений, которые могут выдвигать кандидатов в ОНК. В случае принятия советом такого решения секретарь Общественной палаты уведомляет СМИ о начале процедуры донабора.

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