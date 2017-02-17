Москва и Вашингтон возобновили контакты по военно-дипломатической линии

В четверг в Баку прошли переговоры начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова и председателя объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозефа Данфорда. Встреча на этом уровне проводилась впервые с января 2014 г.: после присоединения Крыма к России военные связи были заморожены администрацией США и возобновились лишь в режиме телеконференций осенью 2015 г. для обсуждения мер по предотвращению инцидентов между военными двух стран в Сирии. По итогам встречи в Баку Минобороны России сообщило, что стороны «обменялись мнениями о текущем состоянии российско-американских отношений, оценками ситуации в сфере международной безопасности в Европе, на Ближнем Востоке, в Северной Африке и других ключевых регионах мира». Были также «определены направления совместной работы по повышению безопасности военной деятельности, снижению напряженности и рисков возникновения инцидентов» и достигнута договоренность о продолжении контактов. Место встречи было выбрано в связи с тем, что Данфорд сейчас совершает поездку по Ближнему Востоку, а Азербайджан поддерживает близкие отношения в военной сфере и с США, и с Россией, говорит человек, близкий к Минобороны.

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